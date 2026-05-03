¿Se elimina la COVIAR? Lo que se sabe de la resolución oficial con publicación inminente

Todo indica que sería inminente la publicación de una resolución del Gobierno Nacional poniéndole fin a la COVIAR , la corporación vitivinícola que nació en diciembre del 2003 y se financia con aportes obligatorios de todas las bodegas del país. En La Libertad Avanza nunca vieron con buenos ojos a la entidad y se decidió eliminarla. Este año, la COVIAR realizó su tradicional desayuno en el hotel Hyatt y contó con la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La invitación a la segunda autoridad nacional no cayó bien y habría acelerado la toma de decisión.

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En el 2025, el diputado de la LLA Damián Arabia presentó un proyecto para derogar la Ley 25.849, por la cual se creó a la COVIAR. El legislador mendocino apuntó contra la entidad por considerar que los aportes de las bodegas no debían ser obligatorios. “El derecho de asociación es un derecho constitucional, pero esto no debería ser una obligación. Si algo es beneficioso, los productores deberían poder decidir libremente si se adhieren o no”, dijo en medios de la vecina provincia, argumentando su posición. La iniciativa consiguió hasta el apoyo público de la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado.

La COVIAR viene manteniendo una relación tensa con el gobierno nacional, sobre todo luego de un picante contrapunto entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger precisamente con la cúpula de COVIAR por los cambios en el INV y el control de la actividad. Estos chispazos no contribuyeron.

El proyecto de Arabia quedó en stand-By pero la idea de eliminar la entidad nunca fue descartada. Es un hecho que la gestión del presidente Javier Milei no comulga con las regulaciones, mucho menos con aportes obligatorios del sector privado. Amparados en la doctrina que los sostiene, desde el gobierno tomaron la decisión de eliminar el organismo, pero a través de una resolución, que será publicada en estos días.

La presidencia de la entidad se viene alternando entre mendocinos, sanjuaninos y riojanos. Llegaron a estar al frente del directorio dos conocidos dirigentes locales del sector: José “Catuco” Molina y Ángel Leotta.

En su página web, la COVIAR define como propósitos promover “la organización e integración de los actores de la cadena productiva, la innovación de productos y procesos que acrecientan el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino y lograr el desarrollo sostenido del sector”.