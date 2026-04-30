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INDEC

En marzo, la dotación del personal público cayó 6,2% interanual

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Por Agencia NA
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La dotación de personal de la administración pública nacional (APN), empresas y sociedades cayó en un total de 276.104 puestos, según el resumen ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en marzo. Dicho número representa el -0,3% intermensual y -6,2% interanual.

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Los datos señalan que 187.134 corresponden a la administración pública nacional, es decir que bajó 6,3% interanual y 0,3% contra febrero. Además, los restantes 88.370 pertenecen a empresas y sociedades y representan una variación de -6,2% interanual, mientras que -0,4% a la intermensual.

A su vez, dentro de la administración pública, los datos indican que 38.965 personas fueron desplazadas de sus labores dentro de la administración centralizada. Esto representa -5,2% (interanual) y -0,3% (intermensual). Además, en la administración descentralizada quedaron sin trabajo 113.788, lo cual significa -6,8% en el periodo interanual y -0,4% intermensual.

Asimismo, 21.047 quedaron fuera de sus puestos en la administración desconcentrada, representado en la variación interanual por -7,7% y 1,95% intermensual. Y por último, en otros entes corrieron la misma suerte 13.934, de los cuales -2,8% fue interanual y -0,5% intermensual.

Comparativa año vs año

La composición de la dotación estimada por estructura organizativa interanualmente arrojó los siguientes resultados entre marzo del 2025 y marzo del 2026.

-Administración centralizada: pasó de 41.111 a 38.965 empleados, 14,1% menos.

-Administración descentralizada: pasó de 122.032 a 113.788 empleados, 41,2% menos.

-Administración desconcentrada: pasó de 22.812 a 21.047 empleados, 7,6% menos.

-Otros entes: pasó de 14.339 a 13.934 empleados, 5% menos.

-Empresas y sociedades: pasó de 91.194 a 88.370 empleados, 32% menos.

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