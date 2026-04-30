El Gobierno le compró DEG a Estados Unidos para afrontar el pago ante el FMI

El Gobierno nacional concretó la tercera compra de los Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos, en la antesala del pago por intereses ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En sintonía La Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso por USD 1.000 millones

La información fue publicada por el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) estadounidense.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la operación se concretó el 28 de abril y fue de US$819 millones, monto que deberá pagar el Gobierno al organismo multilateral el 1° de mayo. Al ser una compra directa, no se activa el swap acordado entre ambos países ni implica un aumento en el nivel de la deuda.

Es la tercera vez que la Argentina activa este mecanismo: la primera tuvo lugar el 15 de octubre —previo a las elecciones de medio término— por US$872 millones, mientras que la segunda se efectuó en enero de este año por US$808 millones.

De esta manera, se espera que el pago tenga cierto impacto en el nivel de las reservas del Banco Central (BCRA). Al cierre de la semana, contabilizaron US$44.483 millones, al tiempo que la entidad financiera adquirió US$207 millones en el mercado mayorista.

El pago al FMI se realiza en medio de la espera de que el Directorio del organismo apruebe el desembolso de US$1.000 millones acordado durante las Reuniones de Primavera.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, confirmaron la aprobación de la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones, resta todavía la habilitación final del Directorio.