jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prensa

El lunes vuelve a abrir la sala de periodistas en la Casa Rosada

La noticia trascendió en horas de la tarde y antes del mediodía daría una conferencia de prensa Manuel Adorni.

Por Agencia NA
image

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

Lee además
Monseñor Jorge Lozano.
Encuentro

Monseñor Jorge Lozano se reunió con periodistas ante el cierre de la histórica Sala de Prensa de la Casa de Gobierno
milei tildo a los periodistas parlamentarias de corruptos y chorros
Cruce

Milei tildó a los periodistas parlamentarias de "corruptos" y "chorros

“Se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, apuntaron desde el gobierno, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

Además, se anuncia que para este lunes habrá una conferencia de prensa, a las 11 de la mañana, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Todavía no se informó si habrá preguntas y de haberlas si se sortearán los periodistas.

Las razones que expuso el Gobierno para cerrar la sala

“Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”, expresó Javier Lanari, vocero oficial, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que no indicó hasta cuando se extenderá la prohibición, aclaró que la medida se adoptó con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

Lanari se refirió ese modo a la decisión del presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983, de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno.

La medida obedeció a una filmación no autorizada que habría realizado un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por la Casa Militar, el organismo que tiene a su cargo la seguridad del Presidente y de la sede gubernamental.

Temas
Seguí leyendo

Adorni eludió la pregunta de Nancy Picón sobre la disputa con La Rioja

Manuel Adorni descarta renunciar: "Por el contrario, estoy acá dando la cara"

Cómo será el dispositivo de apoyo a Manuel Adorni en el Congreso

Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

Ahora, Adorni pone en venta su departamento en La Plata: cuánto pide

Caso Adorni: la inmobiliaria ratificó que el valor del departamento de Caballito superaba el monto de la operación

En marzo, la dotación del personal público cayó 6,2% interanual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo que todos quieren saber en san juan: abriran o no un nuevo concurso para ingresar al poder judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pachakamaq, el cóndor que fue rescatado y volvió a volar.
Historia

Quién es Pachakamaq, el cóndor sanjuanino que volvió a las altas cumbres

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial
Expectativa

Lo que todos quieren saber en San Juan: abrirán o no un nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno
Boletín oficial

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba por impuestos que dispuso el Gobierno

Cayó el Callejero Fino: así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido
Barrio 5 de Octubre

Cayó el "Callejero Fino": así bautizó la Policía al narco de Chimbas detenido

Te Puede Interesar

En la feria hay una oferta de productos únicos y auténticos, que no están presentes en el mercado. 
Servicio

Arrancó la Feria Internacional de Artesanías 2026: un recorrido por la tradicional actividad que convoca a artesanos del país y el mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Duelo en la UNSJ: falleció el exdecano de Ingeniería Mario Fernández
Tristeza

Duelo en la UNSJ: falleció el exdecano de Ingeniería Mario Fernández

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?
Polémica

Los dueños de Branka Motors no pagaron y hay preocupación de las víctimas: ¿se cae el acuerdo?

Hay opciones para todos los gustos en la feria. 
Para deleitarse

Desde panchos y hamburguesas hasta una parrillada: las opciones gastronómicas de la Feria Internacional de Artesanías

Desde adentro: una velada con la voz del box video
Capítulo I

Desde adentro: una velada con la voz del box