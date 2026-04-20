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Causa

Caso Adorni: La inmobiliaria ratificó que el valor del departamento de Caballito superaba el monto de la operación

Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi fueron convocados a declarar este lunes por la mañana y aseguraron que el inmueble tenía un costo cerca de 340.000 dólares.

Por Agencia NA
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Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento perteneciente a Manuel Adorni declararon este lunes ante la Justicia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete, y aseguraron que el inmueble tenía un valor significativamente mayor al de la transacción llevada a cabo por el funcionario libertario.

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La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio porteño de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000, 110.000 dólares más de lo se había declarado Adorni en la operación oficial.

Asimismo, confirmaron que la propiedad había sido remodelada, y que por dicho motivo se elevaba su valor en el mercado. Por otra parte, en su declaración, Rucci calificó de un hecho "poco frecuente" que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que es una modalidad inusual en el sector inmobiliario.

Posteriormente, agregó que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”.

Por el momento, se entiende que Feijoo fue quien contactó a las partes involucradas, es decir, su madre, otra jubilada y Manuel Adorni, y habría llevado a cabo toda la operación donde se escrituró el departamento en US$ 230.000, con la distinción de recibir US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

El próximo miércoles 22, Feijoo deberá asistir a Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien investiga este caso, y deberá poner a dispocición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

El viernes será el turno de Matías Tabar, contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz que compró la esposa de Adorni y la ronda de declaraciones finalizará el 27 de abril con Juan Cosentino, el responsable de vender la propiedad del barrio privado, al matrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

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