lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cotización

Ahora, Adorni pone en venta su departamento en La Plata: ¿Cuánto pide?

Manuel Adorni, de acuerdo a sus deudas, debe cancelar antes de fin de año 270.000 dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en venta el departamento que tiene en la localidad de La Plata, en medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El funcionario sumó a su patrimonio un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de esta propiedad en la capital bonaerense ni del cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Lee además
carolina losada intento defender a manuel adorni y un chimentero la dejo sin palabras
Pasó en la TV

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
caso adorni: la inmobiliaria ratifico que el valor del departamento de caballito superaba el monto de la operacion
Causa

Caso Adorni: La inmobiliaria ratificó que el valor del departamento de Caballito superaba el monto de la operación

El inmueble de Adorni en La Plata está situado en la calle 48, entre 6 y 7. Se ofrece a 95.000 dólares. Cabe recordar que antes de que termine el próximo mes de noviembre, el ministro coordinador debe pagar a cuatro mujeres acreedoras -las jubiladas y las policías que declararon como testigos- un total de 270.000 dólares.

En la esquina de 48 y 6 hubo durante las últimas semanas clases públicas abiertas, convocadas a modo de protesta por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata.

El departamento en venta es un tres ambientes. Está en el cuarto piso del edificio, con vista hacia el frente. Aunque la construcción tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, la propiedad “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”, según la publicación de la inmobiliaria, disponible para ser consultada en su página web.

El inmueble cuenta con una superficie cubierta de 98 metros cuadrados. La propiedad ofrece tres dormitorios; un baño principal completo, que incluye bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales más pequeños (toilettes), uno de los cuales tiene su propia ducha.

En su declaración jurada del 2024, Adorni informó que obtuvo este departamento como una “donación”, que sería herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también consignó que la propiedad era suya en un 100%.

En Comodoro Py, el jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer si el crecimiento del nivel de vida del funcionario se condice con sus ingresos formales.

Por estas horas, las averiguaciones se concentran en el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, al que Adorni accedió pagando 30.000 dólares en efectivo y con una financiación de otros 200.000 a pagar en un año y sin intereses, de parte de dos jubiladas que eran dueñas en partes iguales.

Este lunes declararon como testigos Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, los dueños de la inmobiliaria que le había vendido ese departamento a las jubiladas, Rucci Propiedades.

Detrás de la operación inmobiliaria habría estado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y amigo de Manuel Adorni. Este fue citado a declarar, también como testigo, para el miércoles.

Fue él quien reservó en primer lugar en Rucci Propiedades, y luego se habría encargado de refaccionarlo para vendérselo a Adorni. Feijoo, empresario del rubro de los desarrollos urbanos, visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada apenas un mes antes de cerrar la transacción, en octubre de 2025.

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes 24. Para las 9 de la mañana fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni, el lote 380 del country Indio Cua, que figura a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

Las claves del caso

La causa acumula medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito, Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y las otras dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

En paralelo, la fiscalía intenta incorporar al expediente los chats y registros de llamadas entre todos los involucrados, una prueba considerada clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. En ese punto, la escribana Adriana Nechevenko —quien intervino en las transacciones— no aportó su teléfono celular cuando se presentó en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego dijo haberlo olvidado en el auto cuando regresó con documentación adicional.

Bajo juramento, afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue ella quien acercó a las partes para concretar los préstamos en el caso de la hipoteca de Parque Chacabuco por 100 mil dólares que se usaron ese mismo día para escriturar una casa en un barrio de golf privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá.

Temas
Seguí leyendo

Piden nuevas medidas en la investigación de empresas de la esposa de Adorni

Milei podría acompañar a Adorni a su presentación en Diputados

Otro viaje millonario de Adorni: afirman que gastó miles de dólares en lujoso hotel de Bariloche

Karina Milei volvió a respaldar a Adorni y se mostraron juntos en Vaca Muerta

Francos se apalanca en el caso Adorni para jugar por la intendencia porteña

Karina Milei volverá a mostrarse con Adorni, ahora en Vaca Muerta

Confirmaron que Adorni viajó a Aruba, con su esposa e hijos y en primera clase

Quirno negó que vaya a reemplazar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Te Puede Interesar

Dos hermanitas confesaron que fueron abusadas por un familiar y el acusado quedó tras las rejas
Grave

Dos hermanitas confesaron que fueron abusadas por un familiar y el acusado quedó tras las rejas

Por Luz Ochoa
El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025 pero se complica si la gente no paga la cuota.
Contraste

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Cambio en los papeles, sin impacto en el plan minero: La línea de 500 kV que abastecerá a Josemaría sigue en foco tras la corrección del ENRE, que dejó afuera a Filo del Sol del esquema eléctrico.
Impacto cero

El cambio del ENRE que dejó afuera a Filo del Sol no altera la hoja de ruta de Vicuña en San Juan

Imagen ilustrativa. 
Preocupación

Alboroto en una escuela de Rawson porque dejaron una vaina servida sobre un banco: ¿amenaza o picardía?

El señor del Parque, el hombre que estuvo desaparecido en reiteradas oportunidades y volvió a ser noticia en San Juan
Preocupación

El "señor del Parque", el hombre que estuvo desaparecido en reiteradas oportunidades y volvió a ser noticia en San Juan