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Investigación

Confirmaron que Adorni viajó a Aruba, con su esposa e hijos y en primera clase

Los viajes se dieron entre 2024 y 2025, cuando Manuel Adorni ya era el funcionario estrella de Javier Milei. Además revelaron el alto costo del hotel en que se alojó.

Por Agencia NA
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La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

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La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, donde se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar.

Por otra parte, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados.

La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones

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