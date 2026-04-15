miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni señalaron a sus hijos por la venta del departamento

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete el departamento de la calle Miró, dijeron que no lo conocían.

Por Agencia NA
image

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon en los tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculados con la causa.

Lee además
las dos jubiladas que le prestaron dolares a adorni se presentan en tribunales
Investigación

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni se presentan en tribunales
el mensaje intimidatorio en una escuela: manana, tiroteo
Episodio violento

El mensaje intimidatorio en una escuela: "Mañana, tiroteo"

Viegas, según revelaron fuentes judiciales, aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento -un 50%-, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos.

El hijo de Viegas mencionado en la declaración, Feijoo, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

Las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Nechevenko, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las mismas le compraron el departamento al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

La semana pasada declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer Bettina Angeletti.

Esta medida permitirá conocer todas las declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio Adorni-Angeletti.

Temas
Seguí leyendo

La Aduana subastará consolas de videojuegos: cuándo, qué modelos son y cómo se puede participar

Increíble: le robaron al equipo de Pamela David y el cronista salió a correr a los ladrones en vivo

Habló el productor que impulsó la venta de carne de burro: "No es por la crisis, es..."

Polémica por la venta de carne de burro como alternativa económica en Chubut: afirman que es "muy nutritiva"

La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año

Bebé de dos meses hallada muerta en La Plata: qué reveló la autopsia

La dura afirmación de los acusadores en el arranque del nuevo juicio: "Diego Maradona fue asesinado"

La ANMAT prohibió la comercialización de un perfume por posible riesgo sanitario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la aduana subastara consolas de videojuegos: cuando, que modelos son y como se puede participar
Oportunidad

La Aduana subastará consolas de videojuegos: cuándo, qué modelos son y cómo se puede participar

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes
Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair
Lo que se viene

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

Te Puede Interesar

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete
Gran despliegue

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete

Por Luz Ochoa
De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Conflicto familiar en Rawson

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por su hermano en Villa San Damián

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final
Obras

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa
En el Centro Cívico

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín
Presente en Concepción

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín