Confirmaron un caso de triquinosis y alertan sobre el consumo de cerdo sin control sanitario

Un caso positivo de triquinosis en la localidad cordillerana de El Hoyo fue confirmado por profesionales de la salud animal quienes advirtieron a la comunidad que se extremen los cuidados al momento de comprar, vender o consumir productos porcinos.
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La advertencia es principalmente por el consumo de carne de cerdo y chacinados caseros que no cuenten con análisis de laboratorio.
Un caso positivo de triquinosis en la localidad cordillerana de El Hoyo fue confirmado por profesionales de la salud animal quienes advirtieron a la comunidad que se extremen los cuidados al momento de comprar, vender o consumir productos porcinos.
La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito microscópico con forma de gusano llamado Trichinella, que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí, según un informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
En el mismo se indicó además: “Las personas pueden contagiarse al consumir carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. La salazón y el ahumado tampoco matan al parásito, por lo que no son métodos seguros de prevención”.
“En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, aunque también existen otras, como el jabalí y animales silvestres como pumas o pecaríes que son consumidos por algunas comunidades cazadoras”, añadió el escrito.
Ante el caso de triquinosis, la preocupación de las autoridades sanitarias y veterinarias está centrada principalmente en la circulación de chacinados y carne de cerdo de origen informal, sin certificaciones ni controles bromatológicos y, según explicaron los especialistas a ADNSUR, la enfermedad puede transmitirse fácilmente cuando se consumen alimentos infectados, especialmente embutidos caseros como salamines, longanizas, panceta, jamón crudo o carne mal cocida.
En tanto, se indicó que desde el sector veterinario remarcaron que la prevención es clave para evitar nuevos casos y recordaron que el análisis de laboratorio es el único método confiable para detectar la presencia del parásito en la carne.
Las personas pueden presentar:
Ante estos síntomas deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, mientras que hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, sin embargo, una vez que las larvas se alojan en los músculos, no hay un tratamiento específico. ”Los quistes perduran durante años y los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular”, informó la cartera sanitaria.
Para evitar contraer triquinosis es importante:
En zonas rurales y criaderos:
FUENTE: Agencia NA