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Sin Magis TV y Xuper TV, apareció una alternativa 'black' para seguir viendo series y películas

Los usuarios empezaron a usar VPN y versiones alternativas tras los bloqueos en Argentina.

Por Agencia NA
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Las restricciones judiciales que comenzaron a afectar a Magis TV y Xuper TV en la Argentina empujaron a miles de usuarios a buscar distintas alternativas para seguir accediendo a series, películas y canales en vivo.

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En las últimas semanas, muchos usuarios empezaron a utilizar servicios VPN para evitar los bloqueos por geolocalización que comenzaron a aparecer dentro del país y que provocaron caídas en ambas aplicaciones.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el caso de Xuper TV generó todavía más complicaciones cuando la plataforma empezó a pedir la actualización hacia una versión paga para continuar funcionando.

Cómo funciona Xuper TV Black

Frente a ese escenario, usuarios comenzaron a compartir en grupos y redes sociales una alternativa conocida como “Xuper TV Black”, una versión que permitiría seguir usando la aplicación sin pagar una suscripción.

La variante “black” empezó a circular especialmente a través de Downloader, una aplicación muy utilizada para instalar archivos APK en Smart TV y dispositivos TV Box con Android.

Quienes ya la utilizan aseguran que el sistema puede funcionar tanto en televisores inteligentes como en TV Box, aunque remarcan que sigue siendo necesario mantener activa una VPN para evitar los bloqueos detectados desde la Argentina.

El fenómeno refleja cómo muchos usuarios comenzaron a buscar caminos alternativos para seguir utilizando este tipo de plataformas de streaming no oficiales, en medio de un escenario cada vez más inestable para aplicaciones como Magis TV y Xuper TV.

FUENTE: Agencia NA

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