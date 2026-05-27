miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desaparecida

Córdoba: a cuatro días de la desaparición de Agostina, activaron la Alerta Sofía para encontrarla

La adolescente de 14 años fue vista por última vez el sábado a la noche en la capital provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este miércoles la Alerta Sofía para encontrar a Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado en Córdoba.

Lee además
activaron el alerta sofia por la desaparicion de un nino de 6 anos al que se lo llevo su padre en corrientes
Paradero

Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años al que se lo llevó su padre en Corrientes
Nahuá Santos Riquelme, el niño que es buscado intensamente tras su desaparición en Corrientes.
En Corrientes

Qué se sabe de la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años por el que se activó el Alerta Sofía

La chica fue vista por última vez el 24 de mayo, en Córdoba capital, cuando le dijo a su madre que iba a buscar comida a la rotisería de su abuelo, pero nunca llegó.

Según contó su abuela, la adolescente le envió un audio a sus amigas antes de perder todo contacto. “Agostina mandó un audio diciendo que iba a encontrarse con esta persona, que ahora está detenida, para hacerle un regalo sorpresa a su mamá”, relató.

A partir de ese elemento, la familia sostiene una fuerte sospecha sobre cómo se produjo el contacto previo a la desaparición.“Pensamos que la llevó engañada con eso”, agregó la mujer.

Agostina es de tez trigueña, de contextura delgada, tiene pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings.

Según informaron, Agostina vestía un buzo tipo canguro de color bordo con letras en verde, con un jean de color negro ancho y zapatillas blancas.

image

Además de la Alerta Sofía, la organización Missing Children Argentina difundió la foto y los datos de Agostina en redes sociales para ampliar la búsqueda.

Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía se creó en 2019 a partir de la desaparición de Sofía Herrera, una nena de 3 años que fue vista por última vez en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande en el 2008.

Este sistema de búsqueda se activa únicamente en situaciones de máxima gravedad, cuando un menor de 18 años desaparecido se encuentra en “Alto Riesgo Inminente”, es decir, cuando se determina que el chico corre peligro de vida.

La medida debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación y debe cumplir una serie de requisitos para ser aprobada:

  • Que exista una denuncia formal y una investigación en curso.
  • Que se trate de una desaparición vinculada a un posible secuestro o a una situación de riesgo inminente.
  • Que haya información precisa y verificable que permita su difusión pública.
  • Que la activación sea solicitada por un fiscal o un juez, quienes evalúan si corresponde implementarla.

Temas
Seguí leyendo

Allanaron el domicilio del único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

"Que me devuelva a mi hija": el desesperado pedido de la madre de Agostina Vega

La autopsia de la mujer hallada muerta en Bariloche arrojó un dato sorprendente

Trágico accidente en Aeroparque: un trabajador murió tras quedar atrapado en una fuga de gas

Solicitan que la causa de la mansión en Pilar debe tramitarse en el fuero Penal Económico

Conmoción por la muerte de un niño de ocho años tras atragantarse con una balita

Fin de semana largo en Argentina: cuál es el próximo y cuántos quedan en el calendario 2026

Estaba desaparecida desde hacía casi 20 días y fue hallada muerta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la autopsia de la mujer hallada muerta en bariloche arrojo un dato sorprendente
Investigación

La autopsia de la mujer hallada muerta en Bariloche arrojó un dato sorprendente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada
Investigación

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Te Puede Interesar

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro video
Perfil

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA
Redes sociales

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

EN VIVO, River-Blooming: empatan 0-0 en el Monumental
Minuto a minuto

EN VIVO, River-Blooming: empatan 0-0 en el Monumental

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?