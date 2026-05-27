La autopsia de la mujer hallada muerta en Bariloche arrojó un dato sorprendente

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense sobre los restos de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que permaneció desaparecida durante 18 días en Bariloche, determinó que la causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco no traumático . El informe preliminar, al que tuvo acceso la justicia, es una pieza clave para cerrar la investigación sobre las causas de su muerte, ya que no se hallaron indicios de criminalidad en el cuerpo.

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El hallazgo se produjo el pasado martes por la noche en un barranco del barrio Arrayanes . Si bien inicialmente el estado de los restos generó conmoción al encontrarse desmembrados, los especialistas indicaron que esto se atribuye exclusivamente a la acción de animales presentes en la zona y no a un acto de violencia de terceros. La identificación oficial de la víctima se realizó mediante impresiones dactilares , aunque sus familiares ya habían reconocido pertenencias en el lugar del hallazgo.

Crónica de una búsqueda intensiva Ana Lía Corte, instructora de purna yoga y amante del trekking, había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo. Las cámaras de seguridad de un colectivo de la línea 51 fueron fundamentales para la investigación, registrando el momento en que se dirigía hacia el centro de la ciudad tras abordar la unidad en la avenida Pioneros. Al salir de su casa, la mujer llevaba su mochila y medicación, pero no portaba teléfono ni documentación.

La búsqueda, que movilizó al Gabinete de Criminalística, Bomberos Voluntarios y diversas divisiones de la Policía de Río Negro, se centró finalmente en la zona de la barda del Ñireco y áreas cercanas al arroyo, donde aparecieron los restos.

Entrega de los restos y duelo familiar Tras finalizar los procedimientos legales y la necropsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes mantuvieron reuniones con los representantes de la Fiscalía para conocer los detalles del análisis forense. Su esposo, Milton Marques, expresó su gratitud a la comunidad por el apoyo recibido durante los días de búsqueda, despidiendo a Ana Lía con un sentido mensaje tras 26 años de vida compartida. Sus allegados la recordaron como una mujer alegre y muy dedicada a su familia.