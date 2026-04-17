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Investigación

Confirmaron que el cuerpo escondido en una obra de construcción era del sereno: los detalles macabros que reveló la autopsia

La víctima tenía 52 años. Por el hecho quedó detenido el albañil Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, acusado asesinato ocurrido en la ciudad entrerriana de Colón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El lugar donde quedó detenido el principal sospechoso

El lugar donde quedó detenido el principal sospechoso

La Justicia de Entre Ríos confirmó este viernes que el cuerpo hallado escondido en una obra de construcción en la ciudad de Colón era del sereno del lugar: Jorge Osvaldo Giménez Amarilla, de nacionalidad paraguaya y 52 años de edad. Según reveló la autopsia, habría sufrido fuertes lesiones en el cráneo. Por el asesinato hay un albañil detenido.

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La identificación del cadáver se logró a partir del levantamiento de registros dactilares de la víctima, cuya prueba no arrojó datos inicialmente en los registros locales ni en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS). Sin embargo, ante la sospecha de que se trataba del trabajador nocturno de la obra, oriundo de Paraguay, la prueba fue remitida al país vecino a través de los organismos correspondientes para cotejarla.

“Gracias a la eficaz colaboración de la División Triple Frontera dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de Policía Federal, y del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (CIDECOFRON) de Gendarmería Nacional Argentina, se pudieron obtener en las últimas horas fichas dactiloscópicas remitidas por la Policía Nacional la República del Paraguay, y proceder al confronte”, aclararon fuentes oficiales sobre el procedimiento.

Este viernes también se conocieron detalles reveladores sobre su muerte: la autopsia determinó que el cadáver presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula.

Asimismo, se obtuvieron muestras de fauna cadavérica para su estudio y para la determinación de la data de la muerte, que en principio coincidiría con el momento en que ocurrió el hecho.

El cuerpo de la víctima fue hallado el pasado domingo 12 de abril. Estaba oculto en una pared y envuelto en frazadas, todo cubierto con cal. Al día siguiente, la Policía detuvo al albañil Nicolás Alexander Acosta, el principal sospechoso por el crimen.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Martín Perroud, quien lo acusó por el homicidio simple. En las últimas horas, se llevó a cabo audiencia ante el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del juez Jesús David Alexis Penayo Amaya, donde se resolvió su prisión preventiva por 90 días.

En la audiencia, que se extendió hasta pasado el mediodía, la Fiscalía enunció una por una cada una de las evidencias con las que cuenta hasta el momento, y la existencia de riesgos procesales, vinculados principalmente al peligro de fuga y a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. En éste sentido, el fiscal señaló que “no es habitual encontrar un caso donde sea tan manifiesto el peligro de entorpecimiento como en éste, habida cuenta del intento deliberado de ocultar el crimen y la actitud posterior del imputado”.

La defensa técnica del imputado, no obstante, solicitó su libertad, pero el planteo que fue rechazado y el juez le otorgó prisión preventiva tras la exposición de la Fiscalía.

El acusado es albañil de profesión: se especializa en la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, tales como viviendas unifamiliares y multifamiliares, bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, y albergues para ancianos, niños y estudiantes, entre otros. De acuerdo a la investigación, en la actualidad, estaba en situación de calle.

La teoría del crimen

El arresto de Acosta se realizó este lunes después del pedido de captura nacional e internacional que había solicitado el fiscal Perroud. El hombre de 32 años es oriundo de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se realizó en la intersección de la calle Illia, entre Lima y Paysandú, en la localidad de Colón. Todo tuvo la colaboración de la División de Homicidios y de Operaciones de la dependencia departamental.

A partir de los testimonios recabados en las últimas horas, las principales sospechas de los investigadores apuntan a que el sereno habría sido asesinado en el marco de una pelea con Acosta, que se habría mudado a la ciudad entrerriana hace unos meses.

Con esta información entre manos, los fiscales Botta y Perroud presentaron un pedido de captura nacional e internacional, pero hasta este lunes por la mañana el sospechoso no había sido localizado.

En diálogo con este medio, el fiscal Perroud explicó que durante las tareas realizadas en el lugar del hallazgo se detectó una anomalía estructural que resultó clave para el descubrimiento.

“Se encontró un cuerpo que estaba envuelto en una frazada y tapado con cal. Y estaba en el hueco debajo de una escalera, en el subsuelo, y ese hueco había sido tapado con una pared bastante rudimentaria, y que además no formaba parte de los planos de la obra”, describió.

Y en esa línea, brindó un detalle escalofriante: “Había moscas y un olor nauseabundo”.

FUENTE: Infobae

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