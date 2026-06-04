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Obras sociales para monotributistas: estas son las 45 que aceptan afiliaciones en 2026

Los aportes para salud están incluidos dentro de la cuota mensual del Monotributo.

Por Agencia NA
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Los monotributistas de Argentina tienen derecho a acceder a una obra social, ya que el componente destinado a salud forma parte del pago mensual obligatorio del régimen simplificado. Sin embargo, muchas personas desconocen que la cobertura médica no se activa automáticamente y requiere realizar un trámite específico.

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Durante 2026, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) actualizó el listado de entidades habilitadas para recibir afiliados monotributistas, en un contexto marcado por una fuerte depuración del sistema que dejó fuera a más de 160 prestadoras.

Por ese motivo, quienes trabajan bajo este régimen suelen revisar periódicamente cuáles son las opciones disponibles para elegir una cobertura médica y qué documentación necesitan para completar la afiliación.

Cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a la nómina vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, estas son las entidades que aceptan afiliaciones de monotributistas:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social de la Prevención y la Salud
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos (OSDEM)
  • Obra Social de Comisarios Navales
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
  • Obra Social de Serenos de Buques
  • Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)
  • Obra Social de Vareadores
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
  • Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias (OSIM)
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección (OSDO)
  • Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias (AMPES)
  • MET Córdoba S.A.
  • Privamed S.A.
  • Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
  • Administración Recursos para Salud S.A.
  • Amsterdam Salud S.A.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

Aunque el aporte sanitario se paga todos los meses junto con la cuota del Monotributo, el alta en la obra social debe gestionarse de manera individual ante la entidad elegida.

Por lo general, las prestadoras solicitan la siguiente documentación:

  • DNI.
  • Último comprobante de pago del Monotributo.
  • Formulario 184/F (constancia de alta).
  • Formulario 152 (credencial de pago).

Una vez completada la afiliación, también es obligatorio presentar la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES, paso necesario para que la cobertura quede efectivamente habilitada.

FUENTE: Agencia NA

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