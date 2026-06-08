lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Huían de Gendarmería llevando hojas de coca; chocaron y mataron a dos personas

Los sospechosos fueron trasladados a un hospital, quedaron detenidos tras recibir el alta médica y enfrentan una causa federal por presunto contrabando, además de una imputación por doble homicidio culposo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico episodio tuvo lugar el fin de semana en la provincia de Tucumán, donde una camioneta Ford Ranger que huía de un control de Gendarmería Nacional chocó contra otro vehículo en el que viajaban cinco personas. Producto del impacto, dos personas que iban a bordo de la Chevrolet S10 fallecieron. Fuentes del caso indicaron que, tras el siniestro, en la Ranger secuestraron más de 457 kilos de hojas de coca en estado natural.

Lee además
sospechaban que un bebe trago envoltorios de cocaina, pero descartaron lo peor
Alivio en Angaco

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor
caso del nene positivo con cocaina en pocito: condenan con carcel al padre por las lesiones del menor
Tribunales

Caso del nene positivo con cocaína en Pocito: condenan con cárcel al padre por las lesiones del menor

El hecho ocurrió este sábado, entre las 15 y las 15.30, sobre la ruta nacional 40, en la localidad de Colalao del Valle. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que todo comenzó cuando la camioneta Ranger evadió un control de Gendarmería y se ocultó detrás de un galpón.

De inmediato, los efectivos localizaron el vehículo y un gendarme se acercó a pie para identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor se reincorporó bruscamente a la ruta y chocó contra la Chevrolet S10 que circulaba en sentido contrario.

image

En la imagen que encabeza esta nota se observa que, producto del siniestro, la camioneta blanca quedó dada vuelta sobre el asfalto. De acuerdo con lo informado por La Gaceta, en dicho vehículo viajaban cinco hombres de la localidad salteña de Cafayate, quienes iban a disputar un partido de fútbol.

Como consecuencia del choque, dos hombres, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio “Cuty” Cancino, murieron a raíz de las heridas sufridas, mientras que el resto de los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital de Cafayate.

A través de sus redes sociales, familiares y amigos de las víctimas compartieron mensajes de despedida. “Un amigo que siempre esperaba con una sonrisa y con un abrazo de bienvenida. Años recibiendo a todos los estudiantes. Un dolor inmenso para toda la institución y quienes tuvieron su paso por ella. Descanse en paz don Cuti. Gracias por tanto cariño y amabilidad”, publicó una amiga de Cancino.

image

A su vez, desde el Club Rivadavia despidieron a Vidal, otra de las víctimas fatales del choque. “La Comisión Directiva del Club Rivadavia lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un simpatizante, amigo, jugador”, comienza la publicación. Y agregaron: “Vidal Chauqui, que en paz descanse. Extendemos nuestras condolencias a su familia y nos unimos a la pena por su partida inesperada”.

El Club Unión Calchaquí también publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a las dos víctimas fatales, quienes se desempeñaban en la categoría Senior de la institución. “Un profundo dolor embarga a todo el club por la irreparable pérdida. Enviamos toda nuestra fuerza, contención y el más sincero pésame a sus familias en este doloroso momento. Vivirán por siempre en el corazón del club”, expresaron.

image

Por otro lado, los ocupantes de la Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle y, una vez dados de alta, quedaron detenidos. Luego de que finalizaran las pericias accidentológicas y de seguridad vial, el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán autorizó la requisa de la Ford Ranger.

Fuentes del caso señalaron que en el sector de los asientos traseros y en la caja de la camioneta, los gendarmes hallaron 457 kilos de hojas de coca en estado natural, 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la investigación.

image

El magistrado federal interviniente dispuso el secuestro de la mercadería, del material informático y de la documentación hallada, y ordenó notificar a los dos involucrados de la apertura de una causa por presunto contrabando de importación.

Además, la Fiscalía del Centro Judicial Monteros ordenó la aprehensión de ambos sospechosos bajo la imputación de doble homicidio culposo seguido de lesiones graves. Las actuaciones vinculadas al siniestro y los peritajes complementarios quedaron a cargo de la Policía de Tucumán, mientras que los vehículos involucrados permanecen secuestrados en sede policial.

Temas
Seguí leyendo

Caso Agostina Vega: presentaron el pedido de jury contra los fiscales Rodríguez y Garzón

Femicidio de Agostina: una mujer es la tercera detenida y hallaron ADN de dos personas bajo las uñas de la niña

Se incendió La Rural en Buenos Aires y hubo 60 autoevacuados

La herencia del Indio Solari: quiénes recibirán su legado y qué pasará con Los Redondos

Un abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio de Bahía Blanca

Un Concejo Deliberante fue un ring para taxistas y choferes de aplicaciones

Escala el caso AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y Toviggino

La familia de un joven asesinado denuncia que la acusada se burla del crimen en TikTok

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un concejo deliberante fue un ring para taxistas y choferes de aplicaciones
Video

Un Concejo Deliberante fue un ring para taxistas y choferes de aplicaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video
Viral

Posaban para una foto en la Plaza 25 de Mayo y algo inesperado ocurrió: el video

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.
El ADN sanjuanino

De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

Hallaron un cráneo humano en el Dique Punta Negra e investigan una presunta brujería
Misterio

Hallaron un cráneo humano en el Dique Punta Negra e investigan una presunta brujería

Te Puede Interesar

El ahora condenado, Facundo Brizuela.
Sentencia judicial

Manoseó a una adolescente en una pijamada de la escuela y lo condenaron, pero no irá a prisión

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién es el joven empresario automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson
Rumbo al 2027

Quién es el joven empresario automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson

En tiempos donde todos hablan y pocos escuchan, un servicio gratuito de San Juan busca sanar el alma
Colaboración

En tiempos donde todos hablan y pocos escuchan, un servicio gratuito de San Juan busca sanar el alma

Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi
En medio de la crisis

Qué dijo el Gobierno sanjuanino sobre las cancelaciones de los vuelos de Flybondi

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra
Investigación

Sobrevuela la figura de Tellechea, tras el hallazgo del cráneo en el Dique de Punta Negra