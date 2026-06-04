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Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico de San Juan

El tradicional Salón Unisex Caparrós dejó el local que ocupó durante décadas sobre Avenida Ignacio de la Roza, en pleno centro sanjuanino. Por ahora, se desconoce si continuará funcionando en otra ubicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Uno de los comercios históricos del microcentro sanjuanino dejó su tradicional ubicación en los últimos días. Se trata del Salón Unisex Caparrós, la peluquería que funcionaba sobre Avenida Ignacio de la Roza, entre Avenida Rioja y calle Tucumán.

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Quienes transitan habitualmente por la zona advirtieron que ya quedan muy pocos rastros del negocio, que durante décadas formó parte del paisaje comercial del centro de la Capital.

Según indicaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan, Caparrós era una de las peluquerías tradicionales más antiguas que continuaban funcionando en el microcentro. A diferencia de otros establecimientos del rubro que con el paso de los años adoptaron el formato de barbería, el salón conservaba gran parte de las características clásicas de las peluquerías de antaño.

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"Era una de las peluquerías tradicionales más viejas que quedaba en el microcentro. Muchas han mutado a barberías. Todavía conservaban las sillas y los elementos tradicionales", señalaron las fuentes consultadas.

El negocio estuvo durante años a cargo de una misma familia y logró mantenerse activo pese a los cambios que experimentó el sector comercial céntrico.

Por el momento, no trascendió si el salón reabrirá en otra dirección. Tampoco hay información sobre el destino del inmueble, ya que hasta este jueves no se observaban carteles que anunciaran su venta o alquiler.

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