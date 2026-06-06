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Preocupación

La industria, en alerta: cuatro de cada diez empresas reportaron caídas en la producción y en las ventas

La encuesta de la UIA mostró un avance en abril, aunque continúa mostrando señales de debilidad y falta de recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
industria

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 43,5 puntos en abril y mejoró 7 puntos porcentuales (p.p.) frente al promedio del primer trimestre de 2026.

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Si bien el resultado mostró una mejora en el indicador, explicaron que el alza respondió a "la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero". Medido contra el mismo mes de 2025, la situación empeoró y cayó 2,2 p.p.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los resultados negativos predominaron en las principales variables: 4 de cada 10 industrias relevadas marcó un retroceso en su producción y ventas.

En particular, el 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó; en las ventas el resultado se agudizó y alcanzó el 45,5% para las internas y 30,4% para las exportaciones.

Para las micro y pequeñas empresas el resultado se agravó: enfrentaron una situación más compleja en términos de producción (43,9% indicaron caídas) y ventas (52,8% con caídas). Por su parte, las medianas y grandes mostraron un peor desempeño en materia de empleo (30% registró una disminución de su dotación de personal).

Empleo

El MDI de abril continuó mostrando señales de debilidad, donde el 22,4% de las firmas relevadas redujo su dotación. "Si bien se desaceleró respecto al relevamiento anterior, es el tercer valor más elevado de toda la serie".

Entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% suspendió trabajadores.

Hacia adelante, el sector se muestra pesimista sobre la incorporación de nuevos trabajadores (24%), mientras que los que prevén contratar son menos (20,2%).

Situación financiera

Respecto a los pagos, el 44,9% tuvo problemas para pagar íntegramente al menos uno de los siguientes pagos en abril: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. El porcentaje de empresas con atrasos en todos los pagos en simultáneo fue 6,1%.

El pago de impuestos (33,8%) y proveedores (32,2%) se ubicaron como los de mayor problema. A su vez, el 6,1% presentó atrasos en todos los conceptos mencionados, una proporción que —aunque reducida— significó el cuarto valor más alto desde enero de 2021.

El aumento del endeudamiento y el pago de intereses aparecen como las dos consecuencias que más afectaron el sistema de pagos, con 36,3% y 33,9% respectivamente. Sólo para el 10,1% no hubo impactos significativos.

Caída en la demanda y aumento de costos, las principales preocupaciones del sector

El sector manufacturero menciona estas dos variables como las inquietudes más grandes. Para la primera, casi la mitad de los encuestados se mostró con agobio (49,7%). Desglosado, el 24,8% marcó la caída de la demanda de otras industrias, el 16,9% la caída de la demanda de hogares y el 8% la caída de la obra pública.

Por debajo se encuentra el aumento de costos (21,3%) seguido por materias primas e insumos nacionales, con el 20,9%.

El MDI destaca el aumento que viene arrojando la dificultad para competir frente a los bienes traídos del exterior (15,6%), un reclamo que la UIA mantiene vigente y se lo comunicó al Gobierno en distintas ocasiones.

Hacia adelante, las industrias se muestran cautelosas y recortan sus expectativas, en medio de un contexto heterogéneo donde ciertos sectores muestran mejores resultados que otros más golpeados.

Así, a nivel empresarial (57,7%), sectorial (70,4%) y nacional (65,4%) aumentó la proporción de empresas que perciben un deterioro frente al año pasado.

Únicamente el 17,8% de las empresas dijo estar efectivamente mejor que el año pasado.

Tanto a nivel país como empresarial disminuyó la proporción de firmas que prevén una mejora respecto del relevamiento anterior: 46,6% vs 51% y 46,2% vs 47,8%, respectivamente.__IP__

En contraste, las perspectivas favorables para el sector de actividad se mantuvieron prácticamente estables, alcanzando el 41,8%.

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