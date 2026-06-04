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Congreso

Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno y con apoyo del peronismo: cómo votaron los sanjuaninos

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo -entre ellos, Sergio Uñac y Celeste Giménez-, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza -como el caso de Bruno Olivera-. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Por Agencia NA
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El Senado aprobó el pliego de Veronica Michelli, cuya postulación fue vetada por el Gobierno Nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, en un claro desafío al presidente Javier Milei. Con respecto a los legisladores sanjuaninos, dos votaron a favor y uno en contra.

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El exgobernador Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro, ambos representantes del peronismo, votaron a favor del pliego de Verónica Michelli. En consonancia con el pedido del presidente Milei, Bruno Olivera se inclinó por el botón rojo.

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación el libertario Luis Juez, Alejandra Vigo -Provincias Unidas-, Julieta Corroza -La Neuquinidad-, Andrea Cristina -PRO- y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski y María Florencia López.

En forma previa se votó por amplia mayoría los 73 pliegos, en los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, Ana Maria Cristina Juan, la esposa del juez federal Marcelo Martinez de Giorgi, entre otros.

La incorporación de ese dictamen fue adoptada tras la fuerte presión que realizó el peronismo luego de la polémica que se planteó cuando la Libertad Avanza quiso incluir los 73 pliegos en condiciones de ser tratados, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria.

Esta situación derivó en una fuerte polémica y un pedido de cuarto intermedio de Bullrich para poder ordenar la sesión donde se acordó incluir el pliego de Michelli, quien es candidata como vocal del Tribunal Oral de La Plata.

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