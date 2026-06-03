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Milei salió a respaldar el retiro del pliego de Michelli y profundizó la diferencia con Bullrich

El Presidente se pronunció por primera vez sobre la polémica candidatura judicial y defendió la potestad del Ejecutivo para retirar postulaciones. La postura choca con la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la medida.

Por Agencia NA
milei

Javier Milei intervino este miércoles en la controversia generada por el retiro del pliego de María Verónica Michelli y respaldó públicamente la decisión impulsada por su Gobierno, en medio de las tensiones que el tema provocó dentro de La Libertad Avanza.

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El Presidente utilizó su cuenta de la red social X para compartir una publicación del exjuez y exsecretario letrado de la Corte Suprema, Ricardo Manuel Rojas, quien defendió la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para retirar una candidatura judicial antes de que sea aprobada por el Senado.

En el mensaje replicado por Milei, Rojas sostuvo que la designación de jueces corresponde al Presidente de la Nación y que, del mismo modo que tiene la atribución de enviar un pliego al Congreso, también puede retirarlo antes de su tratamiento definitivo. Además, afirmó que ningún postulante adquiere derechos sobre el cargo hasta que se concreta formalmente la designación.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, publicó Rojas, replicado por Milei._

Se trata de la primera manifestación pública del jefe de Estado sobre una cuestión que en los últimos días generó fuertes debates tanto en la Casa Rosada como en el Senado. El conflicto se intensificó luego de que la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en la Cámara alta, anunciara que presentaría una "objeción de conciencia" para no acompañar la decisión oficial.

La postura de la legisladora abrió una grieta dentro del oficialismo y derivó en una serie de reuniones y negociaciones para contener la interna. Incluso trascendió que Bullrich puso su renuncia a disposición, aunque posteriormente mantuvo encuentros con dirigentes de máxima confianza presidencial, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La controversia también tuvo su correlato en el Senado, donde una reunión de bloque estuvo marcada por cuestionamientos hacia la exministra de Seguridad. Algunos legisladores alineados con el sector más cercano a Karina Milei le reprocharon haberse diferenciado públicamente de la estrategia impulsada por el Ejecutivo.

Mientras el oficialismo busca ordenar posiciones puertas adentro, la intervención de Milei dejó en claro cuál es la postura del Gobierno respecto del caso Michelli y reforzó la idea de que la decisión de retirar el pliego se encuentra respaldada por las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.

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