Bullrich vuelve a desafiar a los Milei con un picante video

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sorprendió hoy con la publicación de un video viral musicalizado con el famoso tango "Se dice de mí" de Tita Merello, acompañado por una secuencia de imágenes suyas, sugiriendo que podría ir por la presidencia en 2027, en un desafío abierto al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Con un tono satírico y disruptivo, la ex ministra de Seguridad compartió en sus redes sociales una pieza audiovisual en la que parece responder a las críticas de quienes critican su estilo y sus métodos políticos, tanto desde el periodismo, la oposición y hasta del propio oficialismo.

La imagen más desafiante incorporada al montaje del video es una ilustración creada por Inteligencia Artificial que muestra a Patricia Bullrich de espaldas, a punto de entrar a un laberinto con tres salidas claramente señaladas con carteles: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2064044897510818057&partner=&hide_thread=false Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

De esta manera, la senadora valida las especulaciones sobre su futuro político inmediato, con las tres opciones abiertas sobre la mesa.

La opción de la presidencia es la que genera mayor controversia y que puede ser leída por Milei como una provocación, ya que el actual mandatario transmitió varias veces que buscará la reelección el año que viene.

Pero la vicepresidencia y la jefatura de Gobierno tampoco le hacen gracia a los hermanos Milei, especialmente a Karina Milei, a quien no le gusta que le marquen la cancha en decisiones que tienen que ver con los planes electorales de la fuerza política propia.

La elección del clásico "Se dice de mí" de Tita Merello (en este caso la versión interpretada por "La Joaqui") no es casual y responde a una estrategia deliberada de Bullrich para tomar distancia del "qué dirán", de las opiniones de terceros sobre su personalidad independiente y de su forma de manejarse.

La publicación de este video musical -con calidad de spot de campaña- coincide con la decisión de la senadora de levantar el perfil y de marcar diferencias con el Gobierno, como sucedió en las últimas semanas tanto en el caso de Manuel Adorni como en su aval al pliego de una candidata a jueza resistida por Milei.

A partir de este posicionamiento ("Se dice de mí"), Bullrich se muestra en su ámbito de trabajo, el Senado, "tal como ella es", sin filtros, y deja en claro que no va a ceder ante quienes buscan domesticarla y le cuestionan sus movimientos políticos.