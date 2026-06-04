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Centro

Impactante operativo en Avenida Libertador tras un fuerte choque entre un auto y una moto

Un importante operativo policial y sanitario se desplegó este jueves en pleno centro sanjuanino. Todo ocurrió en una transitada esquina que registra antecedentes de siniestros viales de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hecho se produjo pasadas las 13 horas en la esquina de Avenida Libertador y calle Güemes. Según los primeros datos recabados en el lugar, los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Voyage y una motocicleta.

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De acuerdo con el relato de testigos, el automóvil circulaba de norte a sur por calle Güemes y, al intentar atravesar la avenida, impactó contra la moto, que se desplazaba de este a oeste por Libertador.

Como consecuencia de la violenta colisión, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada, generando momentos de preocupación entre quienes presenciaron el siniestro.

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Ante la magnitud del choque, tres ambulancias del servicio de emergencias acudieron al lugar para asistir a los heridos, mientras efectivos de la Policía de San Juan trabajaron en la zona para resguardar el sector y ordenar el tránsito.

Hasta el momento no trascendió la identidad de las personas involucradas ni el estado de salud de los motociclistas. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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