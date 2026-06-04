Impactante operativo en Avenida Libertador tras un fuerte choque entre un auto y una moto

El hecho se produjo pasadas las 13 horas en la esquina de Avenida Libertador y calle Güemes. Según los primeros datos recabados en el lugar, los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Voyage y una motocicleta.

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De acuerdo con el relato de testigos, el automóvil circulaba de norte a sur por calle Güemes y, al intentar atravesar la avenida, impactó contra la moto, que se desplazaba de este a oeste por Libertador.

Como consecuencia de la violenta colisión, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos y quedaron tendidos sobre la calzada, generando momentos de preocupación entre quienes presenciaron el siniestro.

choque

Ante la magnitud del choque, tres ambulancias del servicio de emergencias acudieron al lugar para asistir a los heridos, mientras efectivos de la Policía de San Juan trabajaron en la zona para resguardar el sector y ordenar el tránsito.

Hasta el momento no trascendió la identidad de las personas involucradas ni el estado de salud de los motociclistas. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.