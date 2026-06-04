jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caucete

Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

El hecho sucedió el martes por la noche. El damnificado contó que se ausentó de su casa durante tres horas y, a su regreso, descubrió que habían entrado a robar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un vecino de Caucete salió de su casa, permaneció afuera por el lapso de tres horas y, a su regreso, se encontró con que ladrones habían entrado a robarle. Literalmente, le sustrajeron los ahorros que tenía debajo del colchón y se llevaron $2.200.000, pero, además, las patas muslos que guardaba en la heladera.

Lee además
El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela
El robo se produjo en un local situado en calle Mendoza, cerca de Devoto, en Villa Krause.
Robo en la madrugada

Se llevaron un botín de $10.000.000 en un golpe tipo escruche a un Pago Fácil de Rawson

Fue un robo tipo escruche y ocurrió en una vivienda situada sobre calle Juan José Bustos, entre Calivar y Río Negro, cerca de Villa Dolores. La denuncia la hizo un hombre de apellido Gallardo y el caso es investigado por policías de la Comisaría 37ma y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según fuentes policiales, Gallardo relató que el martes salió de su vivienda alrededor de las 19 y permaneció fuera durante unas tres horas. Cuando regresó, cerca de las 22, descubrió que desconocidos habían violentado una ventana ubicada en la parte trasera. Al revisar el interior, comprobó que los delincuentes habían recorrido distintas dependencias en busca de objetos de valor.

La peor sorpresa llegó cuando verificó que le habían robado los ahorros que guardaba debajo del colchón de su cama. Los ladrones se alzaron con $2.200.000 en efectivo y, antes de escapar, también abrieron la heladera y se llevaron cuatro patas muslos de pollo.

Seguí leyendo

Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

En San Juan, por segunda vez en la semana, policías protagonizan choques en moto

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Condenan a una sanjuanina por distribuir imágenes de menores por WhatsApp

La opinión del "cerebro mileísta" de San Juan sobre la tensión con Bullrich

Denunciaron la desaparición de otra escopeta en una dependencia de la Policía de San Juan

Empleado judicial investigado por pornografía infantil: autorizan abrir sus dispositivos

Tensión en Chimbas: Detienen a un padre y su hijo tras un violento tiroteo vecinal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tentativa de femicidio en santa lucia: el sujeto que le dio 30 punaladas a su pareja seguira preso
Pasó en febrero

Tentativa de femicidio en Santa Lucía: el sujeto que le dio 30 puñaladas a su pareja seguirá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.
Llamativo

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel
Tribunales

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

Una mamá denunció que la maestra de Música maltrató a su hija en un colegio sanjuanino.
Alarma en San Juan

Una mamá denunció que una docente maltrató a su hija en un colegio sanjuanino

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei
Repercusiones

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei

Te Puede Interesar

Imagen archivo
Lo último

Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

Por Redacción Tiempo de San Juan
Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura
Sesión clave

Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio
A 4.780 metros de altura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio

Los alumnos que no puedan asistir a clases por las fallas en el boleto escolar gratuito, tendrán las faltas justificadas.
Importante

Qué pasa con las inasistencias a clases en San Juan, ante las fallas de la SUBE en el Boleto Escolar

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo
Adiós a un grande

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo