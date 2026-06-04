Literal, le robaron los $2.200.000 de abajo del colchón y las patas muslos de pollo de la heladera

Un vecino de Caucete salió de su casa, permaneció afuera por el lapso de tres horas y, a su regreso, se encontró con que ladrones habían entrado a robarle. Literalmente, le sustrajeron los ahorros que tenía debajo del colchón y se llevaron $2.200.000, pero, además, las patas muslos que guardaba en la heladera.

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Fue un robo tipo escruche y ocurrió en una vivienda situada sobre calle Juan José Bustos, entre Calivar y Río Negro, cerca de Villa Dolores. La denuncia la hizo un hombre de apellido Gallardo y el caso es investigado por policías de la Comisaría 37ma y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según fuentes policiales, Gallardo relató que el martes salió de su vivienda alrededor de las 19 y permaneció fuera durante unas tres horas. Cuando regresó, cerca de las 22, descubrió que desconocidos habían violentado una ventana ubicada en la parte trasera. Al revisar el interior, comprobó que los delincuentes habían recorrido distintas dependencias en busca de objetos de valor.

La peor sorpresa llegó cuando verificó que le habían robado los ahorros que guardaba debajo del colchón de su cama. Los ladrones se alzaron con $2.200.000 en efectivo y, antes de escapar, también abrieron la heladera y se llevaron cuatro patas muslos de pollo.