Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.

Delincuentes dieron un golpe millonario este fin de semana en un domicilio de Capital. Atacaron la casa de una anciana y robaron sus ahorros. Sustrajeron 11.500 dólares, que llevados a moneda nacional son casi 15.000.000 pesos, además de joyas y prendas de vestir, revelaron fuentes policiales.

El blanco del ataque fue una abuela de 79 años, cuyas iniciales son M.D., y su familia, quienes viven en una propiedad situada en la calle Ramón y Cajal, cerca de avenida Libertador, señalaron en la fuerza. También señalaron que ocurrió entre la noche del sábado y la primera hora del domingo.

Es que la señora y sus familiares salieron cerca de las 20 del sábado y regresaron alrededor de la 1 del sábado. Ahí descubrieron el desorden en toda la vivienda. Los delincuentes habían violentado una ventana que da al fondo del inmueble, por donde habrían ingresado tras saltar el cierre perimetral del patio.

La damnificada señaló a los policiales que los desconocidos se llevaron USD 10.000 que guardaba en una mochila y USD 1.200 que tenía en un mueble de la habitación, además de joyas y documentación, revelaron fuentes judiciales y de la fuerza provincial. Por otro lado, agregó que robaron prendas de vestir.

Los delincuentes irrumpieron en la vivienda cuando no había nadie y forzaron uno de los accesos, modalidad que en la jerga policial se conoce como “escruche”. Según informaron, los dólares eran los ahorros de la familia.

El caso fue tomado por los policías de la Comisaría 4ta y desde la UFI Delitos contra la Propiedad dispusieron las primeras medidas para esclarecer el robo. Esto es, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y buscar posibles testigos.