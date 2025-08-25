lunes 25 de agosto 2025

Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Una chica quería vender su moto y pactó un encuentro con un potencial comprador. El sujeto le dijo que quería probarla y desapareció con el rodado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Hay robos de todos los tipos y colores, pero pocos tan burdos y antológicos a la vez como el sucedido el sábado último en el Parque de Mayo. Una joven quiso cerrar trato con un supuesto comprador que la contactó por redes, interesado en el rodado, y pactaron encontrarse en ese lugar. Lo insólito fue que, mientras negociaban, el desconocido dijo: “Voy a probarla”. Entonces puso en marcha la moto y nunca más volvió.

El hecho ocurrió el sábado por la noche. Fuentes policiales contaron que la muchacha, de apellido Pastén, se cansó de esperar al potencial comprador y, cuando se dio cuenta de que había caído infantilmente en la maniobra de un delincuente, se trasladó a pie hasta la Comisaría 4ª a hacer la denuncia.

La joven declaró ante los policías que había publicado en redes sociales que vendía su Yamaha Crypton 110cc y escuchaba ofertas. En los últimos días la contactó un tal “Mati Domínguez”, quien le escribió diciéndole que estaba muy interesado en la moto. Fue así que pactaron el encuentro: el sábado 23 de agosto, a las 22.20, en el extremo oeste del Parque de Mayo, sobre calle Urquiza y a metros de la puerta principal del Estadio Aldo Cantoni, en Capital.

La dueña de la moto llegó puntual, seguramente con la ilusión de cerrar trato. Después arribó “Mati Domínguez”, que rápidamente entró en confianza con la joven y hasta tiró un precio, según contó un policía. Eso sí, antes de dejar sellado el trato, dijo: “¿Me dejás probarla?”. Pastén no sospechó nada y accedió.

El tal “Mati Domínguez” subió a la moto 110cc, la arrancó y emprendió la marcha. La muchacha pensó que iba a dar una vuelta en el mismo lugar, pero el sujeto encaró por calle Urquiza en dirección al norte y desapareció. La espera se hizo demasiado larga y la joven empezó a ponerse nerviosa hasta que constató que había sido víctima de un delincuente.

El caso fue calificado como hurto simple, dado que no se ejerció violencia, y ahora pasó a manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. Todavía están buscando la moto y al tal "Mati Domínguez".

