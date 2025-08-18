lunes 18 de agosto 2025

Insólito

Terminó arrestado en Rawson por robo: le secuestraron un celular ¡y hasta una dentadura postiza!

Un hombre fue detenido tras amenazar y golpear a su víctima en Rawson. Entre los elementos secuestrados se encontraron un celular, herramientas y, de manera insólita, una dentadura postiza. La causa quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dentadura postiza rawson robo

Un hecho fuera de lo común ocurrió en Rawson, donde un ladrón terminó detenido tras protagonizar un robo e ingresar a un domicilio. Entre los elementos sustraídos había un celular, un taladro e insólitamente, una dentadura postiza.

Fuentes policiales informaron que el detenido, Franco Alexander Juan Tejada, domiciliado en calle Chimbas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 6° tras un violento episodio en la vivienda de un hombre identificado como Pelaytay. Según las primeras investigaciones, Tejada ingresó a la casa exhibiendo un cuchillo y golpeando a la víctima.

En el robo, logró sustraer una mochila que contenía un taladro, un destornillador, un celular Motorola y, de manera insólita, una dentadura postiza, según se observó en la fotografía de los elementos secuestrados.

image

Tras el robo, Tejada intentó ingresar a otra vivienda de color amarillo, donde fue detenido por la policía. Al momento de la aprehensión, se le secuestró un cuchillo de acero inoxidable de 20 cm, que habría utilizado durante el robo.

La causa fue derivada a la UFI Flagrancia de Rawson, que continúa con las diligencias correspondientes por robo agravado y violación de domicilio en concurso real.

el hombre hallado muerto en capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Por Redacción Tiempo de San Juan

