Terminó arrestado en Rawson por robo: le secuestraron un celular ¡y hasta una dentadura postiza!

Un hecho fuera de lo común ocurrió en Rawson , donde un ladrón terminó detenido tras protagonizar un robo e ingresar a un domicilio. Entre los elementos sustraídos había un celular , un taladro e insólitamente, una dentadura postiza .

Fuentes policiales informaron que el detenido, Franco Alexander Juan Tejada, domiciliado en calle Chimbas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 6° tras un violento episodio en la vivienda de un hombre identificado como Pelaytay. Según las primeras investigaciones, Tejada ingresó a la casa exhibiendo un cuchillo y golpeando a la víctima.

En el robo, logró sustraer una mochila que contenía un taladro, un destornillador, un celular Motorola y, de manera insólita, una dentadura postiza, según se observó en la fotografía de los elementos secuestrados.

image

Tras el robo, Tejada intentó ingresar a otra vivienda de color amarillo, donde fue detenido por la policía. Al momento de la aprehensión, se le secuestró un cuchillo de acero inoxidable de 20 cm, que habría utilizado durante el robo.

La causa fue derivada a la UFI Flagrancia de Rawson, que continúa con las diligencias correspondientes por robo agravado y violación de domicilio en concurso real.