Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Este domingo por la noche ocurrió un bochornoso momento en Rawson en medio de los festejos por el Día del Niño . Un grupo de personas se robó gran cantidad de juguetes y un mayor se subió al escenario pasa sustraerle un parlante al famoso cantante sanjuanino, El Yeyo. Lo impactante de este último hecho, es que el ladrón huyó junto a sus dos hijos y cuando fue aprehendido le rogaba al cantante que le había robado: “Yeyo, Yeyo, ¡ayúdame!".

El protagonista de este bochornoso hecho es Miguel Ángel Eduardo Flores, de 30 años, oriundo del B° La Estación. La aprehensión la realizó personal de la Motorizada en el interior de Villa Hipódromo.

El evento se realizó en la plaza del B° Ceramista I. En medio de los saqueos de juguetes, este sujeto se llevó el parlante RCF que pertenecía al equipo de sonido del Yeyo.

La que debía ser una jornada de alegría y celebración para los chicos, terminó en un verdadero escándalo. Vecinos irrumpieron en el playón y se llevaron todos los juguetes. Además, un hombre robó un parlante, huyó con dos niños y fue detenido en la Villa Hipódromo.

Como en los videos que se han dado a conocer, Flores estaba junto a dos menores, que eran sus hijos. El delincuente quedó a disposición de Flagrancia, por disposición de la fiscal María Paula Carena quedó imputado por tentativa de hurto simple.