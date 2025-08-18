Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Suma conmoción en Capital por el asesinato del hombre de 78 años . Tras ser notificados por un incendio, bomberos llegaron a la casa de Mario Antonio Alday y descubrieron su cuerpo sin vida, atado en los pies y las manos.

Flagrancia Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

Confirmado El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Fuentes del caso confirmaron que Alday era jubilado. Según afirmaron, trabajó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) .

Toda la escena sucedió en el hogar del jubilado, con dirección en calle Juan Manuel Estrada entre Segundino Navarro e Independencia. También aseguraron que lo encontraron atados con trapos o prendas del hombre. El cadáver estaba tirado, de espaldas. Tenía cortes en la cara, aunque todavía no se conoció si eran lesiones de puntazos o balazos.

Cerca de las 10:20 de este lunes, los vecinos alertaron a Bomberos por el incendio en la casa de Alday. El fuego no se propagó porque la habitación del hombre -donde hallaron el cuerpo- estaba cerrada. En ese momento, descubrieron al jubilado sin vida.

Investigadores creen que los autores querían prender fuego a Alday en su cama. Además, buscan los testimonios de vecinos y piden registros de cámaras de seguridad para observar los movimientos en las últimas horas.

Los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, trabajan en la investigación del crimen, aunque el fiscal Sebastián Gómez quedó a cargo del procedimiento. Los ayudantes fiscales son Agostina Pérez y Adrián Elizondo.