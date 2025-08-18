lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Mario Alberto Alday tenía 78 años y era jubilado. Fuentes del caso indicaron que cumplió labores en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Este lunes, bomberos lo encontraron sin vida en su casa de Capital. Estaba atado y tenía cortes en la cara.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cdf8634b-fc5e-4d5b-a182-dcf6d1ebc19e

Suma conmoción en Capital por el asesinato del hombre de 78 años. Tras ser notificados por un incendio, bomberos llegaron a la casa de Mario Antonio Alday y descubrieron su cuerpo sin vida, atado en los pies y las manos.

Lee además
el hombre hallado muerto en capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
El ladrón del reflector fue identificado como Lautaro Galván.
Flagrancia

Detienen a un hombre por robar un reflector en una escuela de Rawson

Fuentes del caso confirmaron que Alday era jubilado. Según afirmaron, trabajó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Toda la escena sucedió en el hogar del jubilado, con dirección en calle Juan Manuel Estrada entre Segundino Navarro e Independencia. También aseguraron que lo encontraron atados con trapos o prendas del hombre. El cadáver estaba tirado, de espaldas. Tenía cortes en la cara, aunque todavía no se conoció si eran lesiones de puntazos o balazos.

Cerca de las 10:20 de este lunes, los vecinos alertaron a Bomberos por el incendio en la casa de Alday. El fuego no se propagó porque la habitación del hombre -donde hallaron el cuerpo- estaba cerrada. En ese momento, descubrieron al jubilado sin vida.

image

Investigadores creen que los autores querían prender fuego a Alday en su cama. Además, buscan los testimonios de vecinos y piden registros de cámaras de seguridad para observar los movimientos en las últimas horas.

Los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, trabajan en la investigación del crimen, aunque el fiscal Sebastián Gómez quedó a cargo del procedimiento. Los ayudantes fiscales son Agostina Pérez y Adrián Elizondo.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre murió tras ser atacado por un cocodrilo: sus cuatro hijos vieron todo

Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad

La estremecedora carta que dejó el hombre que mató a sus hijos en Misiones

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre

Detuvieron a un hombre que intentó robar tras entrar por el techo de una casa en Médano de Oro

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Paraje San Carlos: Gendarmería incautó más de un kilo cocaína y doce kilos de hojas de coca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el hombre hallado muerto en capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia
Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones
Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones