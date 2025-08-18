Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Suma conmoción en Capital por el asesinato del hombre de 78 años. Tras ser notificados por un incendio, bomberos llegaron a la casa de Mario Antonio Alday y descubrieron su cuerpo sin vida, atado en los pies y las manos.
Mario Alberto Alday tenía 78 años y era jubilado. Fuentes del caso indicaron que cumplió labores en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Este lunes, bomberos lo encontraron sin vida en su casa de Capital. Estaba atado y tenía cortes en la cara.
Fuentes del caso confirmaron que Alday era jubilado. Según afirmaron, trabajó en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Toda la escena sucedió en el hogar del jubilado, con dirección en calle Juan Manuel Estrada entre Segundino Navarro e Independencia. También aseguraron que lo encontraron atados con trapos o prendas del hombre. El cadáver estaba tirado, de espaldas. Tenía cortes en la cara, aunque todavía no se conoció si eran lesiones de puntazos o balazos.
Cerca de las 10:20 de este lunes, los vecinos alertaron a Bomberos por el incendio en la casa de Alday. El fuego no se propagó porque la habitación del hombre -donde hallaron el cuerpo- estaba cerrada. En ese momento, descubrieron al jubilado sin vida.
Investigadores creen que los autores querían prender fuego a Alday en su cama. Además, buscan los testimonios de vecinos y piden registros de cámaras de seguridad para observar los movimientos en las últimas horas.
Los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Francisco Micheltorena, trabajan en la investigación del crimen, aunque el fiscal Sebastián Gómez quedó a cargo del procedimiento. Los ayudantes fiscales son Agostina Pérez y Adrián Elizondo.