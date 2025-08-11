lunes 11 de agosto 2025

Delitos Especiales

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

A este sujeto lo halló su hijo el sábado en la mañana, pero creen que estuvo al menos unas 24 horas inconsciente. Ahora se encuentra internado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen Ilustrativa

Imagen Ilustrativa

Un joven se encontró con una imagen escalofriante cuando fue a la casa de su papá en Rivadavia. Encontró a su papá, de 60 años, inconsciente, tirado con mucha sangre en su rostro. Desde ese momento se empezó a investigar de lleno si esta persona había sido víctima de un ataque, pero con el correr de las horas todo pareció indicar de que se trató de un accidente doméstico.

Con la información que fue recabada por miembros de la Policía, el señor identificado como Wilden Fiorito se habría caído en altura en el interior de su casa y eso le habría provocado una fractura en una de sus piernas. Los investigadores creen que tuvo la mala suerte que cayó sobre un pedazo de vidrio y eso le provocó un corte en la cabeza, herida que le hizo perder mucha sangre.

Además, por cómo estaba posicionado, los investigadores creen que el accidente lo habría sufrido el viernes, es decir, que estuvo cerca de 24 horas inconsciente en el mismo lugar. Fue su hijo quién entró a la fuerza a la casa de su padre.

Los investigadores descartaron que haya sido víctima de un ataque de malvivientes, ya que la casa estaba con llave y estaba puesta en el interior. No tenía ningún tipo de faltantes de valor y no había signos de lucha.

Todavía no se le puede tomar declaración al damnificado ya que fue hallado inconsciente y fue trasladado al hospital. Los investigadores dijeron que se encuentra internado a la espera de la evolución en su salud.

En el lugar empezó a trabajar personal de UFI Genérica a cargo del doctor Plaza, pero después pasó a manos de UFI Delitos Especiales, en el lugar estuvo presente el ayudante fiscal Adrián Elizondo.

