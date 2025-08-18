lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Martes fresco y con sol naciente en San Juan

El martes 19 de agosto promete un respiro climático: el cielo despejará lentamente y dejará que el calor suave acompañe el día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

San Juan despertará el martes 19 con el cielo cubierto y temperaturas frías: alrededor de 6 °C a primera hora, según el SMN . Las lluvias previstas para la madrugada cederán pronto, y habrá escasa o ninguna probabilidad de precipitación durante el resto del día.

Lee además
san juan tendra un martes mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia
SMN

San Juan tendrá un martes mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia
el dolar blue sorprendio en san juan y trepo hasta los $1.380
Mercados

El dólar blue sorprendió en San Juan y trepó hasta los $1.380

A medida que avance la jornada, el cielo se despejará gradualmente y el sol se hará fuerte. Por la tarde, se espera que el termómetro llegue a los 20 °C, aunque el viento sur persistirá y soplará con más fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Una madrugada fresca dará paso a una jornada templada y ventosa; mejoran las condiciones, pero el aire del sur invitará a llevar abrigo liviano para enfrentar el día con comodidad.

Temas
Seguí leyendo

El rol de las españolas en la fundación de San Juan de la Frontera

En Sarmiento: estaba borracho, salió a buscar leña y no volvió a su casa

Por 10 días cortarán el tránsito en una concurrida zona de Capital por obras de agua

¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

San Juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe

Un domingo para disfrutar el Día del Niño al aire libre: mucho sol y temperatura agradable

Los Pumas debutan en el Rugby Championship con un exigente partido ante los All Blacks

ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones este septiembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el rol de las espanolas en la fundacion de san juan de la frontera
Columna de opinión

El rol de las españolas en la fundación de San Juan de la Frontera

Por Hernán Videla

Las Más Leídas

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.
Clima

Martes fresco y con sol naciente en San Juan

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres
A todo o nada

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres