Martes fresco y con sol naciente en San Juan

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.

San Juan despertará el martes 19 con el cielo cubierto y temperaturas frías: alrededor de 6 °C a primera hora, según el SMN . Las lluvias previstas para la madrugada cederán pronto, y habrá escasa o ninguna probabilidad de precipitación durante el resto del día.

A medida que avance la jornada, el cielo se despejará gradualmente y el sol se hará fuerte. Por la tarde, se espera que el termómetro llegue a los 20 °C, aunque el viento sur persistirá y soplará con más fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h .

Una madrugada fresca dará paso a una jornada templada y ventosa; mejoran las condiciones, pero el aire del sur invitará a llevar abrigo liviano para enfrentar el día con comodidad.

Temas Servicio Meteorológico Nacional