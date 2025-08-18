El dólar blue sorprendió en San Juan y trepó hasta los $1.380

El dólar blue registró este lunes 18 de agosto su mayor suba en un mes, en una jornada de fuerte tensión cambiaria que también se reflejó en San Juan. En la provincia, la cotización paralela cerró en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta, $40 por encima del valor del viernes pasado.
A nivel nacional, el billete informal avanzó $20 en un solo día y se ubicó en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, según operadores consultados por Ámbito. Con este movimiento, el blue recuperó todo lo que había retrocedido en el cierre de la semana pasada y volvió a ensanchar la brecha con el tipo de cambio oficial.
En el segmento mayorista, el dólar oficial cotizó en $1.293, lo que deja al blue cerca de $50 por encima de esa referencia. La brecha se posicionó en 3,6%, un nivel que genera presión en el mercado paralelo.
Mientras tanto, en el Banco Nación, el dólar oficial cerró en $1.315, $5 más que el jueves pasado.
Otros tipos de cambio
-
Dólar MEP: $1.298,44 (spread de 0,4% con el oficial).
-
Contado con Liquidación (CCL): $1.302,57 (brecha de 0,7%).
-
Dólar tarjeta o turista: $1.709,50.
-
Dólar cripto (Bitcoin): $1.319,86 en la plataforma Bitso.