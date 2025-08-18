El dólar blue sorprendió en San Juan y trepó hasta los $1.380

El dólar blue registró este lunes 18 de agosto su mayor suba en un mes , en una jornada de fuerte tensión cambiaria que también se reflejó en San Juan. En la provincia, la cotización paralela cerró en $1.280 para la compra y $1.380 para la venta , $40 por encima del valor del viernes pasado.

A nivel nacional, el billete informal avanzó $20 en un solo día y se ubicó en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, según operadores consultados por Ámbito. Con este movimiento, el blue recuperó todo lo que había retrocedido en el cierre de la semana pasada y volvió a ensanchar la brecha con el tipo de cambio oficial.

En el segmento mayorista, el dólar oficial cotizó en $1.293, lo que deja al blue cerca de $50 por encima de esa referencia. La brecha se posicionó en 3,6%, un nivel que genera presión en el mercado paralelo.

Mientras tanto, en el Banco Nación, el dólar oficial cerró en $1.315, $5 más que el jueves pasado.

