Newmont lanza su Programa de Jóvenes Profesionales y refuerza su apuesta al desarrollo local

En un contexto en el que la minería ocupa un rol central en la economía, Newmont anunció el lanzamiento de su Programa de Jóvenes Profesionales para la operación de Cerro Negro, en Santa Cruz, una iniciativa orientada a formar talento y acompañar el desarrollo de la próxima generación de especialistas de la industria.

El programa se inscribe en una estrategia más amplia de la compañía, que combina inversión productiva, desarrollo de capacidades y fortalecimiento del vínculo con las comunidades donde opera.

Una compañía global con presencia en Santa Cruz

Newmont es una multinacional minera de capitales norteamericanos y la mayor productora de oro del mundo, con operaciones en América, África, Australia y Asia-Pacífico. Además del oro, produce cobre, plata, zinc y plomo, y es la única minera aurífera que integra el índice S&P 500.

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En Argentina, la compañía opera el complejo Cerro Negro, en Santa Cruz, uno de los principales activos auríferos del país.

Actualmente, la operación genera aproximadamente 1.500 empleos directos y alrededor de 4.800 indirectos, y registra exportaciones anuales que oscilan entre los US$400 y US$600 millones, consolidándose como un actor clave en la generación de divisas y en la actividad económica provincial.

En paralelo al lanzamiento del programa, la compañía avanza con el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), una inversión estratégica de aproximadamente US$800 millones que se ejecutará en los próximos seis años.

El plan contempla más de 30 obras entre infraestructura de superficie y desarrollos subterráneos, con el objetivo de extender la vida útil de la mina más allá de 2035 y aumentar los niveles de producción a partir de 2028.

Además, se prevé la generación de unos 270 nuevos puestos de trabajo durante la etapa de ejecución, con foco en la contratación de mano de obra local y la participación de proveedores santacruceños.

Desde la compañía destacan que la decisión de avanzar con esta inversión responde al potencial geológico de la región, la capacidad operativa de Cerro Negro y las condiciones para un desarrollo sostenible, posicionando al yacimiento como un activo estratégico dentro de su portfolio global.

El programa

En este marco, Newmont impulsa el Programa de Jóvenes Profesionales, una iniciativa orientada a acompañar la formación de perfiles técnicos con proyección dentro de la industria minera y a fortalecer el desarrollo de talento para el futuro de Cerro Negro.

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La propuesta está dirigida a jóvenes graduados y graduadas de Ingeniería en Minas, Electromecánica, Metalurgia, Química y Geología, con hasta dos años de experiencia, interesados en desarrollarse en una operación minera de clase mundial en la provincia de Santa Cruz. En esta primera edición, el programa ofrecerá 10 plazas y tendrá una duración de 12 meses, bajo modalidad presencial, con un esquema de trabajo de 4x3 días entre el yacimiento de Cerro Negro y la localidad de Perito Moreno.

Durante el recorrido, los participantes accederán a una experiencia integral que combinará aprendizaje estructurado, rotación por distintas áreas, formación en terreno y acompañamiento continuo. El programa incluirá instancias de inducción, participación en actividades clave de la operación y espacios de seguimiento, con el objetivo de brindar una mirada amplia del negocio minero y promover el desarrollo de habilidades técnicas y conductuales.

Uno de los ejes centrales de la formación será la cultura de seguridad, que atravesará todas las instancias del programa, junto con un enfoque orientado a la inclusión, la sustentabilidad y el trabajo colaborativo. Además, los jóvenes profesionales contarán con una propuesta de beneficios que incluye cobertura médica, alojamiento y alimentación, bono por desempeño, un receso de 14 días a mitad del programa y acompañamiento durante la residencia en Perito Moreno.

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Desde Newmont destacan que esta iniciativa no solo busca incorporar talento joven, sino también construir una cantera de profesionales capaces de ocupar roles críticos en el futuro de la operación. En ese sentido, el programa representa una oportunidad concreta para generar empleo local, fortalecer capacidades en la provincia y consolidar el vínculo entre la compañía y la comunidad. “El desarrollo de talento es una parte esencial de nuestra visión de largo plazo. No se trata solo de invertir en infraestructura, sino también en las personas que van a sostener el crecimiento de la operación en los próximos años”, destaca Rodrigo Caballé director de Recursos Humanos de la compañía.

Cómo postularse

Los interesados en participar del Programa de Jóvenes Profesionales pueden obtener más información y postularse a través de los canales oficiales de la compañía: