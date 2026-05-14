Viernes otoñal en San Juan: sube la temperatura antes de la llegada del frente frío

San Juan tendrá este viernes una jornada estable y típicamente otoñal, con temperaturas templadas y cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional , no se esperan precipitaciones y el viento soplará leve a moderado desde el sector norte y noroeste.

La temperatura mínima prevista para la jornada será de 7°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 21°C por la tarde, generando un ambiente agradable en comparación con los días más fríos registrados durante la semana.

El cielo se presentará parcialmente a mayormente nublado, aunque sin probabilidades de lluvias. Además, el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aportando algo de frescura especialmente hacia la noche.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el cambio más importante llegará entre el sábado y el domingo con el ingreso de un frente frío que provocará un descenso marcado de la temperatura e incluso probabilidades de lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia.