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Tragedia

Un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Bomberos y personal del SAME trabajaron en el lugar, pero la víctima falleció tras quedar atrapada debajo de una estructura metálica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una impactante tragedia tuvo lugar este jueves en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre de 73 años murió luego de que un pesado portón metálico se desplomara sobre él dentro de una gomería ubicada sobre avenida Córdoba al 3400. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y generó una fuerte conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que observaron el amplio operativo desplegado frente al local ubicado entre las calles Mario Bravo y Billinghurst.

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De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, la víctima se encontraba dentro del comercio cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, la estructura metálica se desprendió de manera repentina y terminó aplastándolo. El hombre quedó atrapado debajo del portón y sufrió gravísimas heridas.

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Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir en las tareas de rescate. Minutos más tarde también arribó personal del SAME, que intentó reanimar a la víctima mediante maniobras de RCP.

Sin embargo, pese al trabajo de los equipos de emergencia, los médicos terminaron confirmando el fallecimiento del hombre en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto. La escena causó estupor entre quienes circulaban por la zona en plena mañana porteña. Algunos vecinos relataron haber escuchado un fuerte estruendo antes de advertir el movimiento de patrulleros, ambulancias y bomberos alrededor de la gomería.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer qué fue lo que provocó el desprendimiento del portón. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, que ordenó distintos peritajes sobre la estructura y las condiciones de mantenimiento del lugar.

Los investigadores buscan determinar si existió algún tipo de falla mecánica, deterioro estructural o negligencia vinculada al estado del portón metálico que terminó causando la tragedia.

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