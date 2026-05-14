Del "equipo como la Selección" a la autocrítica: Achem analizó la gestión de Orrego

En las últimas horas Emilio Achem se sentó a desmenuzar cómo se vive la gestión desde adentro de la Casa de Gobierno . El secretario General de la Gobernación, que camina al lado de Marcelo Orrego desde hace años, se metió en la cocina del escritorio oficial. Aseguró que, aunque el motor está a fondo, a veces el ruido no llega a la calle. Entre analogías futboleras, Achem aseguró que el equipo orreguista sabe lo que quiere, aunque todavía estén ajustando la sintonía fina con la gente.

La salida de Belén Barboza de la Secretaría de Turismo en las últimas horas dejó sobre el tapete la situación del gabinete de Orrego. Achem le tiró flores a la ahora exfuncionaria y afirmó que el portazo fue en los mejores términos. Según sostuvo el Secretario General en la entrevista con Canal 13 San Juan: "Ella solicitó dedicarse, en principio, planteó a sus actividades privadas, a su actividad privada familiar, ya venía trabajando ese tema y bueno, este ha sido el momento. Ha sido una gran funcionaria, una mujer de mucho trabajo político, de mucho trabajo técnico también en la secretaría" . Sobre quién se sentará en ese sillón, Achem fue cauto y dijo que, aunque hay ideas dando vueltas, el Gobernador se va a tomar unos días para decidir, mientras el equipo actual sigue con el plan que ya está armado.

Cuando le preguntaron por el famoso "músculo" del gabinete, Achem comparó al equipo de Orrego con la Selección Argentina. "La selección argentina tuvo a Messi cinco mundiales. ¿Cuántos mundiales tiene? Cuando estuvo Scaloni de técnico, salió campeón. Scaloni supo encontrar el equilibrio entre los 11 jugadores, los 10 más Messi, el resto del equipo, el equilibrio psicológico, el equilibrio deportivo, el equilibrio emocional, esta pata fuerte que necesita un equipo para ganar. Bueno, digo, hoy San Juan tiene un gobernador que tiene todas estas condiciones y las está demostrando".

La autocrítica más fuerte llegó por el lado de la comunicación. Achem dijo que muchas veces sienten que el esfuerzo sobrehumano que hacen para traer inversiones o posicionar a San Juan en el mundo queda encerrado entre cuatro paredes. "En la cocina de nuestro escritorio decimos, 'Che, estamos comunicando mal', ¿no? Porque no se ve todo el esfuerzo que estamos haciendo. Notamos que no llegamos al ciudadano sanjuanino a mostrarle todo el trabajo que el gobierno está haciendo y por supuesto los pícaros de turno siempre diciendo, 'Un gobierno que no hace'. Todo este trabajo del gobernador de inmenso esfuerzo, pero además de alta responsabilidad, no estaba siendo visualizado por los sanjuaninos". Para el funcionario, es frustrante que todo ese trabajo de reunirse con dueños de mineras en Nueva York o Toronto no sea valorado, mientras algunos se dedican a "mirar la paja en el ojo ajeno".

A la hora de hablar de las elecciones del año que viene, Achem pidió madurez. "Nosotros todos los políticos sabemos que tenemos fecha de vencimiento, como dice Marcelo el gobernador, somos un yogur fuera de la heladera. Tenemos fecha de vencimiento, en algún momento caduca". Según su visión, la gran diferencia es no gobernar pensando únicamente en los votos, sino enfocarse en el bienestar de la provincia, aunque eso a veces implique tomar decisiones que no sean las más "populistas" o simpáticas para la tribuna.

En este análisis electoral, Achem también mandó un mensaje sobre la necesidad de reglas claras. Insistió en que el Gobierno quiere un Código Electoral consensuado que no sea "un traje a medida", para enterrar definitivamente el sistema anterior.

Achem utilizó la expresión popular "al que le pique, que se rasque" para referirse a aquellos sectores o figuras políticas que critican la gestión o intentan, según sus palabras, "tapar el sol con el dedo". Insistió en que, dado que en el ámbito político y empresario de San Juan todos se conocen y "nadie ha venido en un OVNI", los destinatarios de su mensaje saben perfectamente a quiénes se refiere. Finalmente, subrayó que, más allá de estas disputas con lo que llamó la "fauna autóctona" de la política, la prioridad del gobierno de Orrego es que la economía despegue y se generen soluciones para los sanjuaninos.

Además del tema político, el funcionario repasó los pilares que considera que harán que a San Juan le vaya bien, destacando la minería como la locomotora del desarrollo y la agricultura de alto nivel como el otro motor clave. Mencionó que programas como "Aprender, trabajar y producir" ya están capacitando a cientos de jóvenes para que vean su futuro en San Juan y no tengan que andar buscando pasaportes europeos para irse. Todo esto se complementa con leyes que buscan dar seguridad a largo plazo, como la de "proveedores mineros" y la de cierre de minas, pensadas para que el que venga a invertir sepa que en San Juan hay reglas de juego serias y previsibles.