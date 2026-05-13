Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

El conflicto por la compra de un camión terminó este miércoles en Tribunales con un acuerdo millonario: tres hombres de apellido Cortez, investigados por el hurto del vehículo ocurrido en diciembre pasado, deberán devolver el rodado, entregar un autoelevador valuado en $19 millones y pagar otros $21 millones en cuotas para cerrar la causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

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Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió el 22 de diciembre y tuvo como imputados a Lucas Cortez, Cristian Cortez y Washington Cortez. La causa estuvo a cargo del fiscal Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Salinas Molina y Nicolás Zapata.

De acuerdo al informe oficial, las partes pactaron la restitución inmediata del camión al denunciante, además de la entrega de un autoelevador tasado en $19 millones y el pago de ocho cuotas de $2.625.000 cada una. El acuerdo económico total asciende a $40 millones.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el conflicto se originó luego de una operación comercial por la compra de un camión mediante cheques. Algunos valores fueron cobrados correctamente y otros no pudieron hacerse efectivos.

En ese contexto, quienes habían vendido el vehículo fueron a reclamar el pago y terminaron llevándose nuevamente el camión cuando estaba siendo descargado. Posteriormente, el vehículo fue dejado en Comisaría 28° mediante una entrega espontánea.

La situación derivó en una investigación penal que finalmente concluyó con un acuerdo entre las partes, homologado a través del mecanismo de reparación integral.