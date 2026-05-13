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Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

La resolución fue acordada este miércoles en una audiencia de reparación integral. Tres hombres de apellido Cortez quedaron vinculados a una causa por hurto de vehículo ocurrida en diciembre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El conflicto por la compra de un camión terminó este miércoles en Tribunales con un acuerdo millonario: tres hombres de apellido Cortez, investigados por el hurto del vehículo ocurrido en diciembre pasado, deberán devolver el rodado, entregar un autoelevador valuado en $19 millones y pagar otros $21 millones en cuotas para cerrar la causa impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

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Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió el 22 de diciembre y tuvo como imputados a Lucas Cortez, Cristian Cortez y Washington Cortez. La causa estuvo a cargo del fiscal Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Salinas Molina y Nicolás Zapata.

De acuerdo al informe oficial, las partes pactaron la restitución inmediata del camión al denunciante, además de la entrega de un autoelevador tasado en $19 millones y el pago de ocho cuotas de $2.625.000 cada una. El acuerdo económico total asciende a $40 millones.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el conflicto se originó luego de una operación comercial por la compra de un camión mediante cheques. Algunos valores fueron cobrados correctamente y otros no pudieron hacerse efectivos.

En ese contexto, quienes habían vendido el vehículo fueron a reclamar el pago y terminaron llevándose nuevamente el camión cuando estaba siendo descargado. Posteriormente, el vehículo fue dejado en Comisaría 28° mediante una entrega espontánea.

La situación derivó en una investigación penal que finalmente concluyó con un acuerdo entre las partes, homologado a través del mecanismo de reparación integral.

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