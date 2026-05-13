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Grave

Asaltó a una menor en la calle e intentó meterse a una casa de Rawson: terminó casi linchado por los vecinos

El violento episodio ocurrió en el interior de Villa Las Rosas. El detenido, de 23 años, quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
asalto

Un peligroso raid delictivo terminó de la peor manera para un joven de 23 años en el interior de la Villa Las Rosas, Rawson. El sujeto, identificado por fuentes policiales como Yacante, fue blanco de la furia vecinal luego de asaltar a una adolescente y pretender robar en una vivienda ajena.

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Todo comenzó en las inmediaciones de Conector Sur, al norte de calle Castaño. Según el reporte de la Comisaría 24ta, una adolescente de 15 años caminaba por la zona cuando fue abordada por Yacante. El delincuente no dudó en actuar con violencia: le apoyó un arma blanca (un hierro tipo "punta") en la espalda para intimidarla y le arrebató un iPhone 13 de color azul.

Tras el robo, el malviviente emprendió la fuga, pero su intento por evadir a la justicia lo llevó a cometer un segundo ilícito en cuestión de minutos.

En su huida, el sospechoso ingresó por la puerta principal a una vivienda cercana, propiedad de una mujer de 32 años. La situación generó momentos de suma tensión hasta que el esposo de la propietaria logró enfrentarlo y sacarlo por la fuerza a la vereda.

Fue en ese momento cuando la situación escaló. Vecinos de la zona, alertados por el robo previo a la menor y la irrupción en la casa, interceptaron a Yacante en la calle. Antes de que los efectivos policiales pudieran intervenir, el joven fue agredido con golpes de puño y puntapiés por parte de los habitantes del lugar.

Personal policial de la Comisaría 24ta controló la situación y procedió a la detención formal del individuo. En el procedimiento se secuestró el teléfono y la arma blanca.

Yacante quedó en la mira por robo agravado y violación de domicilio en concurso real y a disposición de Flagrancia.

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