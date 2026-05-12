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Encontraron al hombre de 62 años que había desaparecido este martes

Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda por Pedro Saúl Quiroga, pero fue desactivado en la madrugada de este miércoles tras su hallazgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan te busca

La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal este martes emitió un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de Pedro Saúl Quiroga, un hombre de 62 años que faltaba a su hogar desde este martes 12 de mayo de 2026.

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La búsqueda se realizó bajo los lineamientos del programa provincial "San Juan Te Busca", y tras horas de trabajo, en la madrugada de este miércoles la fuerza confirmó que fue hallado.

En esta investigación trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, Búsqueda y Rescate de Personas y UFI Genérica.

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