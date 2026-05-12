Encontraron al hombre de 62 años que había desaparecido este martes

La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal este martes emitió un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de Pedro Saúl Quiroga, un hombre de 62 años que faltaba a su hogar desde este martes 12 de mayo de 2026.

La búsqueda se realizó bajo los lineamientos del programa provincial "San Juan Te Busca", y tras horas de trabajo, en la madrugada de este miércoles la fuerza confirmó que fue hallado.

En esta investigación trabajó personal de la comisaría jurisdiccional, Búsqueda y Rescate de Personas y UFI Genérica.

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