Buscan intensamente en San Juan a un hombre de 47 años y piden colaboración

Fabio Ariel Montaño, el hombre que es intensamente buscado en San Juan.

En las últimas horas, las autoridades de Seguridad de San Juan activaron un alerta difundida a través del programa oficial “San Juan Te Busca”, con el fin de dar con el paradero de Fabio Ariel Montaño, un hombre de 47 años que fue reportado como desaparecido este 5 de mayo de 2026.

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Según la información, Montaño es de nacionalidad argentina, tiene tez blanca, ojos verdes, contextura física mediana y una altura aproximada de 1,70 metros. Entre sus características distintivas se destacan su cabello lacio, corto, de color castaño claro con canas, además de una nariz recta y boca mediana con labios de tamaño medio.

Al momento de su desaparición, vestía una campera azul con líneas blancas en los puños, pantalón tipo buzo de color negro y zapatillas deportivas marca Adidas azules con rayas blancas y suela blanca.

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Las autoridades recordaron que, quienes cuenten con información sobre el paradero de Fabio Ariel Montaño pueden comunicarse de forma anónima al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.