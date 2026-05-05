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En medio del dolor

La tragedia que recordó la familia del reconocido sodero de Jáchal, tras el millonario robo

Mario “Nolo” Quiroga participaba de una misa junto a su familia para recordar a su hijo fallecido en un siniestro vial ocurrido en 2013. En ese lapso, delincuentes ingresaron a su vivienda de Jáchal y robaron cerca de 100 millones de pesos en efectivo. Fuentes calificadas confirmaron que, hasta el momento, no hay avances concretos en la investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La zona donde ocurrió el robo.

La zona donde ocurrió el robo.

El millonario robo que sufrió Mario “Nolo” Quiroga en su casa de Jáchal tuvo un trasfondo profundamente doloroso para la familia. Fuentes calificadas confirmaron a Tiempo de San Juan que el reconocido empresario sodero participaba de una misa en recuerdo de su hijo fallecido, al cumplirse 13 años de la tragedia vial que marcó a los Quiroga, cuando delincuentes ingresaron a la casa y se llevaron una fortuna.

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Aquella tragedia conmocionó a Jáchal. Mario Alejandro Quiroga tenía 38 años y falleció luego de ser despedido del Volkswagen Gol en el que viajaba. En el mismo siniestro resultaron heridos Julio Nicolás Castro, de 26 años, y Marcelo Suárez, de 32, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson.

Trece años después de aquel episodio, la familia volvió a reunirse para recordarlo. Fue justamente durante esa misa cuando desconocidos aprovecharon la ausencia de los moradores para entrar a la vivienda ubicada frente a la empresa Agua Jáchal, la antigua Sodería Jáchal.

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El saludo que recibi&oacute; "Nolo" Quiroga durante los &uacute;ltimos d&iacute;as.

El saludo que recibió "Nolo" Quiroga durante los últimos días.

Sin novedades del robo

Las mismas fuentes señalaron que, hasta el momento, no existen novedades concretas en la investigación del golpe delictivo ocurrido el pasado viernes 2 de mayo. La principal sospecha sigue siendo que el autor del robo sería alguien con información precisa sobre los movimientos de la familia y el lugar donde se guardaba el dinero.

El hecho ocurrió entre las 19.30 y las 21.30, en momentos en que Quiroga, su esposa, su hija y otros allegados asistían a una ceremonia religiosa en memoria de Mario Alejandro Quiroga, quien murió el 1 de mayo de 2013 tras un violento vuelco en la ruta de Tucunuco, camino a Mogna.

Según la investigación, los delincuentes habrían ingresado por un baldío lindero sobre calle Sarmiento, treparon una pared y accedieron al fondo de la propiedad. Allí violentaron una puerta trasera y fueron directamente hacia un cofre metálico donde el empresario guardaba dinero en efectivo.

De acuerdo con la denuncia radicada por “Nolo” Quiroga, los ladrones se llevaron 86 millones de pesos y 10 mil dólares. Los pesquisas remarcaron que en la casa no había grandes signos de desorden, otro dato que fortalece la hipótesis de que los autores sabían exactamente qué buscar.

La causa es investigada por personal de la Comisaría 21ra y la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte, bajo la órbita del fiscal Sohar Aballay. Hasta ahora no hubo detenidos ni pistas firmes sobre los responsables.

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