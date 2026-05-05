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Investigan las causas

Tragedia en China: explosión en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 26 muertos

Ocurrió en la provincia de Hunan, en el centro del país asiático. Las autoridades registraron también más de 60 heridos. El responsable de la empresa ha sido detenido por la policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos. El estallido ocurrió el lunes por la tarde en una planta de la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, en el centro del país asiático.

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El periódico estatal China Daily señaló que las instalaciones eran operadas por Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, una ciudad a nivel de condado administrada por Changsha y destacado centro de producción de fuegos artificiales.

En una rueda de prensa recogida por la televisión estatal CCTV, los responsables del operativo de rescate explicaron que hasta este martes por la madrugada se habían movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad para llevar a cabo las tareas de emergencias en el lugar del suceso.

Las labores de búsqueda y rescate en la zona estaban "prácticamente completadas" y las autoridades estaban controlando los niveles de contaminación del aire y el agua, cuyos indicadores ambientales eran "normales".

"Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento", aseguró Chen Bozhang, alcalde de Changsha, capital de la provincia de Hunan, durante esa misma comparecencia.

El estruendo se produjo alrededor de las 16:43 hora local (08:43 GMT) del lunes en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, ubicada en el municipio de Liuyang, bajo la jurisdicción de Changsha.

Imágenes difundidas en plataformas de internet locales mostraban una espesa columna de humo elevándose desde el lugar de la deflagración.

Según medios locales, el responsable de la empresa ha sido detenido por la Policía y las causas del accidente están siendo investigadas.

Tras la explosión, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas del suceso, así como a "depurar responsabilidades con rigor”.

El mandatario también subrayó que todas las regiones y departamentos deben extraer "profundas lecciones" de este hecho y "reforzar y asumir estrictamente sus responsabilidades" en materia de seguridad.

China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica: doce personas murieron el pasado febrero por la explosión de una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei, y otras ocho fallecieron en un incidente similar ese mismo mes en la provincia oriental de Jiangsu.

FUENTE: Clarín

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