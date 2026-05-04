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Ataque

Trump aseguró que podría "borrar a Irán de la faz de la tierra"

El presidente de Estados Unidos endureció su discurso en plena escalada por el estrecho de Ormuz y lanzó una de sus advertencias más extremas contra Teherán.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán ataca algún barco estadounidense en las cercanías del estrecho de Ormuz, será “borrado de la faz de la Tierra”, en referencia al Proyecto Libertad.

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“Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos”, sostuvo el mandatario norteamericano en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump anunció el domingo el inicio del Proyecto Libertad, una operación mediante la cual el ejército estadounidense “guiará” a los barcos que llevan semanas varados en el Golfo Pérsico hacia su salida a través del Estrecho de Ormuz.

Irán advirtió el lunes que cualquier embarcación que intentara transitar por la vía marítima sería atacada.

Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos, el Proyecto Libertad cuenta con destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.

Trump también anunció que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerán una rueda de prensa el martes por la mañana.

“Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes”, dijo Trump. “Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas están bien abastecidas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario”.

Afirmó también en Truth Social que Irán “ha atacado a naciones ajenas a Irán”, incluyendo un buque de carga surcoreano, pero que ningún otro barco ha sufrido daños. Según informes, Irán también lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos hoy.

“¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, dijo Trump y añadió que Estados Unidos ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

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