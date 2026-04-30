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Insólito

Le tiró pintura negra al vestido de su cuñada para arruinarle la boda y terminó presa

El caso conmocionó a los invitados y la foto de la novia recorre el mundo. La agresora recibió la condena, pero la víctima asegura que “nunca podrá olvidar” lo que vivió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El insólito caso de la mujer que arruinó la boda de su cuñada al tirarle pintura negra en plena fiesta.

El insólito caso de la mujer que arruinó la boda de su cuñada al tirarle pintura negra en plena fiesta.

Un casamiento que prometía ser inolvidable terminó convertido en un escándalo en Maidstone, Inglaterra, cuando una mujer irrumpió en plena ceremonia y atacó a la novia con pintura negra. El hecho ocurrió mientras Gemma Monk, de 35 años, estaba a punto de dar el “sí” junto a su pareja, Ken Monk, frente a unos 50 invitados que quedaron en estado de shock.

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La agresora fue su propia cuñada, Antonia Eastwood, de 49 años, esposa del hermano mayor de la novia. La mujer apareció sin estar invitada en el salón Oakwood House Register Office y desató el caos al arrojar pintura sobre el rostro, el vestido y la piel de Gemma. Aunque el ataque no quedó registrado directamente, cámaras de seguridad captaron el momento en que Eastwood huía mientras algunos presentes le arrojaban flores.

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Un ataque premeditado en medio de una disputa familiar

El episodio ocurrió el 24 de mayo de 2024, pero la sentencia judicial se conoció recientemente. Según trascendió, la relación entre ambas familias ya estaba deteriorada desde hacía tiempo, con conflictos que se remontan a la boda de la propia Eastwood en 2023.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, su cuñada la había acusado falsamente de intentar hacerla tropezar en su casamiento, lo que rompió definitivamente el vínculo. Por ese motivo, ni ella ni su esposo estaban invitados a la boda. Sin embargo, Eastwood viajó desde Manchester y ejecutó el ataque de forma premeditada.

El vestido de la novia, valuado en 1.800 libras, quedó completamente arruinado, y la ceremonia debió suspenderse durante dos horas. Además, los daños en el lugar y las pérdidas económicas superaron las 5.000 libras.

“Me arruinó el día más feliz de mi vida”

A pesar de la agresión, Gemma logró recomponerse. Se limpió como pudo y, con la ayuda de un asistente, se cambió para continuar con la ceremonia.

“Esperamos ese día durante años. Nada me iba a detener. Si hacía falta, caminaba al altar con la cara manchada de pintura”, relató. Sin embargo, reconoció que el impacto emocional fue profundo: “Esto cambió mi vida para siempre. Perdí mi dignidad y sentí que ya no era la misma persona”.

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La mujer también atravesaba un momento delicado de salud tras un susto por cáncer, lo que agravó el impacto del ataque. “Ella sabía por lo que estaba pasando y aun así decidió arruinar el día más importante de mi vida”, lamentó.

Condena judicial y polémica por la pena

El caso fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Maidstone, donde Eastwood fue declarada culpable de dos cargos de daño criminal. El juez Oliver Saxby le impuso una condena de 10 meses de prisión en suspenso, 160 horas de trabajo comunitario, una orden de restricción por 10 años y el pago de una compensación económica de 5.000 libras.

Durante la audiencia, la acusada pidió disculpas y argumentó que atravesaba un cuadro depresivo. No obstante, el juez calificó su accionar como “horrible, mezquino y cruel”.

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La víctima, por su parte, consideró que la pena fue insuficiente: “No acepto sus disculpas. Debería haber recibido una condena mucho mayor por todo lo que hizo”.

La reacción de la agresora

Tras conocerse la sentencia, Eastwood declaró sentirse avergonzada por lo ocurrido. Aseguró que actuó impulsivamente y que nunca antes había tenido problemas con la ley. También afirmó haber sufrido un ataque de pánico ante la posibilidad de ir a prisión.

El episodio no solo arruinó la celebración, sino que obligó a los recién casados a cancelar su luna de miel en las Maldivas. “No estaba en condiciones de viajar”, explicó Gemma.

A pesar de todo, la pareja planea renovar sus votos en el futuro con la esperanza de dejar atrás el mal recuerdo. “Ese día pude sonreír porque me casaba con el hombre que amo, pero nunca lo celebramos como queríamos. Queremos tener la boda que realmente merecemos”, concluyó.

FUENTE: TN

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