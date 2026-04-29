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Investigación

Incidente terrorista en Londres: un hombre apuñaló a dos ciudadanos judíos

El sujeto fue arrestado en Golders Green, un barrio al noroeste de esa capital europea, informó este miércoles un grupo de vigilancia comunitaria judía.

Por Agencia NA
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Un hombre fue arrestado tras el apuñalamiento de dos personas en Golders Green, en el marco de lo que la Policía calificó como un “incidente terrorista”.

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El epicentro es un barrio del noroeste de Londres, informó este miércoles un grupo de vigilancia comunitaria judía.

"Se vio a un hombre corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a ciudadanos judíos", publicó Shomrim en redes sociales.

La Policía utilizó una pistola Taser

El grupo indicó que detuvo al sospechoso antes de la llegada de la policía local, utilizó una pistola Taser y procedió a su arresto.

Las víctimas están recibiendo tratamiento de Hatzola, un servicio de ambulancias voluntario judío, agregó el grupo, según las primeras informaciones que ofrece Xinhua y a las que accede la Agencia Noticias Argentinas.

FUENTE: Agencia NA

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