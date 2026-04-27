lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desarrollo

Brasil lanza crédito por unos 2.000 millones de dólares para impulso agrícola

La idea del gobierno de Brasil es elevar la productividad y fortalecer la competitividad del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Programa Move La América Brasil tendrá una nueva modalidad orientada al financiamiento de maquinaria e implementos agrícolas con una línea de crédito de 10.000 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares), anunció el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

Lee además
otro argentino detenido en brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado
En Río de Janeiro

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado
brasil prohibe las apuestas digitales sin regulacion
Control

Brasil prohíbe las apuestas digitales sin regulación

El también ministro del Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil llevó a cabo el lanzamiento de la nueva modalidad durante la apertura de la feria agrícola "Agrishow 2026" que se desarrollará hasta el próximo 1 de mayo en la localidad de Ribeirao Preto, en el interior del estado de Sao Paulo (sureste).

La iniciativa cuenta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) y busca modernizar el parque de maquinaria del campo brasileño con foco en contenido nacional, innovación, investigación y desarrollo.

A decir de Alckmin, cooperativas agrícolas podrán acceder por primera vez de forma directa a crédito de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) para equipos como tractores, cosechadoras, pulverizadores y tecnologías de agricultura digital.

Para el Gobierno de Brasil, el programa apunta a reducir costos operativos, elevar la productividad y fortalecer la competitividad del sector, en línea con otras políticas como la campaña agrícola 2025-2026.

Desde 2023, Brasil ha abierto 600 nuevos mercados internacionales para productos agrícolas, al ampliar destinos y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones externas.

En 2025, el sector agroindustrial registró exportaciones por 169.200 millones de dólares, el valor más alto de la serie histórica, equivalente al 48,5 por ciento del total de las exportaciones brasileñas.

Solamente en febrero de este año, el sector alcanzó 12.050 millones de dólares, el mejor resultado registrado para ese mes.

En términos de producción, la cosecha nacional de granos alcanzó 346,1 millones de toneladas en 2025, un récord histórico, mientras que para el ciclo 2025-2026, la proyección es de hasta 356,3 millones de toneladas, según estimaciones de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

La "Agrishow 2026" fue inaugurada este domingo y estará abierta al público a partir de este lunes hasta el 1 de mayo próximo para reunir a más de 800 marcas y cerca de 200.000 visitantes de unos 50 países.

Seguí leyendo

Elon Musk vs. Sam Altman: el juicio que podría redefinir el futuro de OpenAI y la inteligencia artificial

Estados Unidos: el sospechoso del tiroteo fue acusado de intento de asesinato de Trump

¿Dejar las redes sociales nos hace más felices?: la respuesta de diferentes experimentos

Con mediación de Pakistán, Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos

Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano y Netanyahu acusa a Hezbolá de "desintegrar" el alto el fuego

Javier Milei repudió el ataque contra Donald Trump y apuntó contra "la retórica de la izquierda"

Quién es el hombre que intentó atacar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Disparos, corridas y caos en una cena de Donald Trump en la Casa Blanca: detuvieron a un hombre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
elon musk vs. sam altman: el juicio que podria redefinir el futuro de openai y la inteligencia artificial
La guerra de los billonarios

Elon Musk vs. Sam Altman: el juicio que podría redefinir el futuro de OpenAI y la inteligencia artificial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Te Puede Interesar

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa
Más problemas para el cantante

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera se dictará en la EUCS. 
Clave

La UNSJ ya tiene aval para Medicina y apunta a iniciar el cursado en 2027

Drogas, armas y objetos robados en un mega operativo en Rivadavia
Allanamientos simultáneos

Drogas, armas y objetos robados en un mega operativo en Rivadavia

Vivir a ciegas: la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo video
La vida que elegí

"Vivir a ciegas": la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo

El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.
¿Un papá abusador?

Juzgan a un sanjuanino que puede recibir 24 años de cárcel por las presuntas violaciones contra su hija