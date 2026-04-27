Brasil lanza crédito por unos 2.000 millones de dólares para impulso agrícola

El Programa Move La América Brasil tendrá una nueva modalidad orientada al financiamiento de maquinaria e implementos agrícolas con una línea de crédito de 10.000 millones de reales (unos 2.000 millones de dólares), anunció el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin.

En Río de Janeiro Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado

El también ministro del Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil llevó a cabo el lanzamiento de la nueva modalidad durante la apertura de la feria agrícola "Agrishow 2026" que se desarrollará hasta el próximo 1 de mayo en la localidad de Ribeirao Preto, en el interior del estado de Sao Paulo (sureste).

La iniciativa cuenta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) y busca modernizar el parque de maquinaria del campo brasileño con foco en contenido nacional, innovación, investigación y desarrollo.

A decir de Alckmin, cooperativas agrícolas podrán acceder por primera vez de forma directa a crédito de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) para equipos como tractores, cosechadoras, pulverizadores y tecnologías de agricultura digital.

Para el Gobierno de Brasil, el programa apunta a reducir costos operativos, elevar la productividad y fortalecer la competitividad del sector, en línea con otras políticas como la campaña agrícola 2025-2026.

Desde 2023, Brasil ha abierto 600 nuevos mercados internacionales para productos agrícolas, al ampliar destinos y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones externas.

En 2025, el sector agroindustrial registró exportaciones por 169.200 millones de dólares, el valor más alto de la serie histórica, equivalente al 48,5 por ciento del total de las exportaciones brasileñas.

Solamente en febrero de este año, el sector alcanzó 12.050 millones de dólares, el mejor resultado registrado para ese mes.

En términos de producción, la cosecha nacional de granos alcanzó 346,1 millones de toneladas en 2025, un récord histórico, mientras que para el ciclo 2025-2026, la proyección es de hasta 356,3 millones de toneladas, según estimaciones de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

La "Agrishow 2026" fue inaugurada este domingo y estará abierta al público a partir de este lunes hasta el 1 de mayo próximo para reunir a más de 800 marcas y cerca de 200.000 visitantes de unos 50 países.