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Atentado

Quién es el hombre que intentó atacar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Tiene 31 años, es de California y fue detenido tras irrumpir armado en el hotel donde se realizaba el evento; llevaba un fusil y municiones, y alcanzó a disparar contra un agente antes de ser reducido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El intento de ataque a Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca dejó al descubierto detalles clave sobre el sospechoso, que fue detenido en medio de un amplio operativo de seguridad en Washington. El propio presidente estadounidense difundió imágenes del agresor ya reducido, tirado en el suelo y esposado, minutos después del episodio.

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En un primer momento, versiones dentro del salón hablaban de que el atacante había sido abatido, tras el grito de un agente durante la evacuación. Sin embargo, poco después, el mandatario aclaró que el hombre estaba con vida y bajo custodia, lo que fue luego confirmado por las autoridades.

Según informaron medios estadounidenses, se trata de un hombre de 31 años oriundo de California, identificado como Cole Tomas Allen. Habría estudiado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y actuado en solitario, una hipótesis que también sostuvo Trump al referirse a él como “una persona muy enferma”.

Las imágenes de seguridad difundidas muestran el momento en que el sospechoso ingresa corriendo por uno de los pasillos del hotel Washington Hilton, con un arma larga y municiones colgadas del cuerpo. En el video se observa cómo avanza rápidamente hasta que los agentes reaccionan, desenfundan sus armas y lo interceptan.

De acuerdo al relato oficial, el atacante logró efectuar al menos un disparo que impactó en un agente del Servicio Secreto. El efectivo salvó su vida gracias al chaleco antibalas, lo que evitó que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.

El presidente aseguró que el hombre se encontraba a unos 45 metros del salón principal cuando abrió fuego y remarcó que no logró acercarse al lugar donde se desarrollaba la cena. Tras ser reducido, quedó detenido y comenzó a ser interrogado, mientras se iniciaban allanamientos en su domicilio.

Por su parte, el FBI confirmó que analiza pruebas balísticas recolectadas en la escena, incluyendo el arma utilizada y los casquillos. Las autoridades anticiparon que se presentarán cargos por armas y agresión, al tiempo que solicitaron colaboración para reconstruir el contexto del ataque.

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