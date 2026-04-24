Un ataque israelí sobre el sur de Líbano provocó seis muertos, pese a la tregua anunciada por Trump

Seis personas murieron y otras dos resultaron heridas hoy durante ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

Medio Oriente Trump anuncia que el cese de fuego entre Israel y Líbano se extenderá "tres semanas"

Las víctimas incluyen dos muertos en Wadi al-Hujair, un muerto en Srifa, un muerto y un herido en Yater, dos muertos en Touline y un herido en Khirbet Selm, se indicó en una declaración del Centro de Operaciones de Emergencia del ministerio.

Los más recientes ataques se producen en medio de un cese al fuego entre Israel y Líbano que entró en vigor a la medianoche entre el 16 y el 17 de abril, después de semanas de intensos combates transfronterizos en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que el actual cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano se extendería tres semanas.