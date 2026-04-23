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Medio Oriente

Trump anuncia que el cese de fuego entre Israel y Líbano se extenderá "tres semanas"

“El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, dijo Trump en la red Truth Social.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que el cese de fuego actual entre Israel y Líbano se extenderá “tres semanas”.

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“El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, dijo Trump en la red Truth Social y agregó: “Espero recibir próximamente al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun”.

El mandatario estadounidense lo afirmó al cabo de una reunión en la Casa Blanca, en Washington, de la que participaron el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, y los embajadores de Israel y el Líbano en Washington.

“¡La reunión salió muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, escribió Trump en la red social.

El 16 de abril entró en vigor un alto el fuego inicial de 10 días entre Israel y Líbano.

Trump espera eventualmente negociar una paz más amplia entre ambos países, que han estado oficialmente en guerra desde 1948, indicó CNN.

El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció el miércoles que su país acudiría a Washington para reclamar la extensión del alto el fuego por un mes, en lo que constituirá la segunda ronda de negociaciones directas con Israel en dos semanas.

Ataques de Hezbolá en una ciudad del norte de Israel

Por otra parte, el grupo Hezbolá afirmó haber atacado la ciudad de Shtula, en el norte de Israel, en respuesta a las violaciones del alto el fuego israelí, y las Fuerzas de Defensa de Israel declararon haber interceptado misiles procedentes del Líbano.

“En defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y su ataque contra la ciudad de Yatar, en el sur del Líbano, los combatientes de la Resistencia Islámica atacaron el asentamiento de ‘Shtula’ con una andanada de cohetes”, dijo Hezbolá en una publicación en Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado sobre el ataque.

“Tras el sonido de las sirenas en la zona de Shtula hace poco, se identificaron varios lanzamientos procedentes del Líbano que habían entrado en territorio israelí. La Fuerza Aérea Israelí interceptó los lanzamientos. Se activaron las sirenas de acuerdo con el protocolo», declaró el FDI.

Denuncian ataques de Israel con tres muertos y dos heridos en el sur de Líbano

Tres personas murieron y otras dos, entre ellas un niño, resultaron heridas en ataques israelíes contra el sur del Líbano el jueves, según el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Líbano.

Las muertes fueron consecuencia de un ataque aéreo israelí en la carretera de Shoukine, en el distrito de Nabatieh, y las heridas, de un bombardeo de artillería israelí en la ciudad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil.

Los ataques y la actividad militar israelíes se han intensificado en todo el sur del país.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de propiedad estatal, informó de una gran explosión provocada por las fuerzas israelíes en la ciudad de Chamaa, además de otras detonaciones en otras zonas.

Por su parte, Hezbolá declaró el jueves que atacó posiciones de tropas israelíes en la aldea de Taybeh con un dron de ataque y armamento adicional, alegando violaciones israelíes del alto el fuego de 10 días en vigor.

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