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Película en Chimbas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

Los dos sujetos quedaron presos y a disposición de la Justicia tras el insólito hecho que protagonizaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones benavidez

Lo que comenzó como un violento robo a mano armada en Rivadavia terminó en una escena digna de un guion cinematográfico por las calles de Chimbas. Dos delincuentes, que intentaron burlar a la policía con una maniobra desesperada, terminaron tras las rejas tras una persecución que incluyó un choque y un intento de fuga nadando por el Canal Benavidez.

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Tras el alerta del asalto, se activó de inmediato un operativo coordinado por el personal de la Unidad Operativa Centenario, junto con el apoyo de las unidades operativas de Chimbas Sur y Chimbas Este. Los efectivos visualizaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, dando inicio a una vertiginosa persecución por las calles del departamento.

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La huida a bordo de un auto Fiat Duna terminó de forma abrupta cuando los malvivientes perdieron el control y chocaron violentamente. Sin embargo, lejos de rendirse, los sujetos descendieron y continuaron la fuga a pie. En un intento desesperado por perder a los uniformados, se arrojaron al canal.

Pese al riesgo y lo insólito de la maniobra, el personal policial no les perdió el rastro. La persecución se extendió hasta que, finalmente, los efectivos lograron interceptarlos y reducirlos en las inmediaciones del Barrio General Acha, en Capital.

Durante la aprehensión, los efectivos lograron secuestrar el arma de fuego que habría sido utilizada para el robo inicial. Los detenidos, cuyos nombres no fueron trascendidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

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