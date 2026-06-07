Un ciclista de 84 años terminó hospitalizado tras un choque con una moto en Caucete

Un hombre de 84 años debió ser hospitalizado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido este sábado en Caucete. El episodio tuvo lugar en el cruce de Diagonal Sarmiento y calle San Martín, un sector de intensa circulación vehicular dentro del departamento.

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De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, personal de la Comisaría 9ª se dirigió al lugar tras recibir un aviso sobre un choque entre una motocicleta y una bicicleta.

Al llegar, los efectivos identificaron a los protagonistas del siniestro. Por un lado, José Miguel Figueroa, quien circulaba en una bicicleta playera color violeta, rodado 26. Por otro, Juan José Serer, de 31 años, que conducía una motocicleta Beta Enduro de 400 cc en tonos naranja y blanco.

Por causas que aún son investigadas, ambos vehículos colisionaron en la mencionada intersección. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió golpes en el rostro, particularmente en la zona cercana al ojo izquierdo, además de molestias en una de sus piernas a la altura de la rodilla.

En tanto, el motociclista no presentó lesiones y manifestó encontrarse en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Poco después arribó una ambulancia al lugar y los profesionales de la salud decidieron trasladar al adulto mayor al Hospital César Aguilar para una revisión más completa y la realización de estudios que permitieran determinar la gravedad de las heridas.

Tras el siniestro, los uniformados informaron lo sucedido al ayudante fiscal de turno, Agustín Caballero, quien dispuso las medidas de rigor y la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de hechos.