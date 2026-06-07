domingo 7 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caucete

Un ciclista de 84 años terminó hospitalizado tras un choque con una moto en Caucete

El hecho ocurrió en la intersección de Diagonal Sarmiento y San Martín. La víctima sufrió golpes en el rostro y una lesión en una rodilla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen Infocaucete

Imagen Infocaucete

Un hombre de 84 años debió ser hospitalizado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido este sábado en Caucete. El episodio tuvo lugar en el cruce de Diagonal Sarmiento y calle San Martín, un sector de intensa circulación vehicular dentro del departamento.

Lee además
un conductor de 22 anos murio luego de impactar contra un poste de luz
En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz
Imagen de archivo
En Capital

Dos autos chocaron en la Circunvalación y uno terminó sobre el cantero

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, personal de la Comisaría 9ª se dirigió al lugar tras recibir un aviso sobre un choque entre una motocicleta y una bicicleta.

Al llegar, los efectivos identificaron a los protagonistas del siniestro. Por un lado, José Miguel Figueroa, quien circulaba en una bicicleta playera color violeta, rodado 26. Por otro, Juan José Serer, de 31 años, que conducía una motocicleta Beta Enduro de 400 cc en tonos naranja y blanco.

Por causas que aún son investigadas, ambos vehículos colisionaron en la mencionada intersección. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió golpes en el rostro, particularmente en la zona cercana al ojo izquierdo, además de molestias en una de sus piernas a la altura de la rodilla.

En tanto, el motociclista no presentó lesiones y manifestó encontrarse en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Poco después arribó una ambulancia al lugar y los profesionales de la salud decidieron trasladar al adulto mayor al Hospital César Aguilar para una revisión más completa y la realización de estudios que permitieran determinar la gravedad de las heridas.

Tras el siniestro, los uniformados informaron lo sucedido al ayudante fiscal de turno, Agustín Caballero, quien dispuso las medidas de rigor y la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

Seguí leyendo

Terminó la búsqueda: encontraron a Antonela Farías, la adolescente sanjuanina desaparecida desde el viernes

Estafaron al hijo del vicegobernador y le hackearon sus cuentas virtuales

Cayeron "Los Cordobeses", la banda que usaba inhibidores en un shopping sanjuanino y robó un botín millonario

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

Caos en La Bebida: vecinos filmaron un violento enfrentamiento entre jóvenes

Perro muerto en Rivadavia: el presunto homicida sigue libre a pesar de que la fiscalía pidió su detención

Atraparon a dos menores de edad que robaron una moto en un centro de salud de Capital

Redujeron la pena a un sanjuanino acusado de hostigar y amenazar a su expareja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
termino la busqueda: encontraron a antonela farias, la adolescente sanjuanina desaparecida desde el viernes
Buenas noticias

Terminó la búsqueda: encontraron a Antonela Farías, la adolescente sanjuanina desaparecida desde el viernes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El increíble milagro del caucetero que sobrevivió con una rama en el cuello: doce años después, qué es de su vida
Historias

El increíble milagro del caucetero que sobrevivió con una rama en el cuello: doce años después, qué es de su vida

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital
Violencia de género

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

Imagen ilustrativa. 
Engaño

Estafaron al hijo del vicegobernador y le hackearon sus cuentas virtuales

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino
Preocupación

La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino

Las máquinas trabajando en la Ruta 40 Sur en enero de este año. Dos meses después, pararon por falta de pago nacional. 
Negociaciones

Un bono nacional para salvar la Ruta 40 Sur: los detalles de la oferta para reactivar la autopista de San Juan a Mendoza

Te Puede Interesar

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz
En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina video
Videonota

A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina

Como viene sucediendo desde hace años, El Palomar volverá a llenarse de fútbol con la Liga Universitaria.
Temporada 2026

La Liga Universitaria ultima detalles: la A y la B ya tienen sus equipos y la C está en veremos

Imagen Infocaucete
En Caucete

Un ciclista de 84 años terminó hospitalizado tras un choque con una moto en Caucete

Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza