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SMN

Arranque de semana frío y nublado para San Juan

Se anticipa una jornada con abundante nubosidad, temperaturas que no superarán los 15°C y escasas probabilidades de lluvia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La semana comenzará con condiciones típicas del otoño avanzado en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 8 de junio estará marcado por la presencia de abundante nubosidad durante toda la jornada y temperaturas frescas.

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De acuerdo con el organismo nacional, la madrugada tendrá una temperatura de 11°C, mientras que por la mañana el termómetro descenderá hasta los 9°C. Durante la tarde se registrará la máxima prevista para el día, que alcanzará los 15°C, y por la noche volverá a bajar hasta los 10°C.

El cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche se espera que esté mayormente nublado. En tanto, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, con valores de entre 0% y 10% durante las primeras horas del día y nulas para el resto de la jornada.

Respecto al viento, durante la madrugada y la mañana soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde y la noche rotará al noroeste, con intensidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

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